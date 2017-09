Ga je verbouwen? Dit elektrische gereedschap moet je sowieso in huis hebben 08u00 1 Bosch Multimedia Huis gekocht, of een verbouwingsprojectje gepland binnen je bestaande woonst? Hier zijn vijf essentiële powertools die de job wat makkelijker maken.

Cirkelzaag

Cirkelzagen komen in twee soorten: je hebt er die op een accu werken, en er zijn er die constant op een stopcontact moeten aangesloten zijn. Een draadloze cirkelzaag geeft je meer toegang wanneer je iets moet uitzagen in een benepen ruimte, en heeft natuurlijk geen kabel die in je weg komt hangen. Maar ze zijn in de regel wel minder krachtig dan bedrade cirkelzagen: als je door hard hout moet geraken, is de oude variant dus nog altijd de beste.



Meteen een tip tussendoor die ook voor de meeste van de volgende items geldt: als je toch in de doe-het-zelfwinkel staat voor je gereedschap, breng meteen ook bescherming voor oren en longen mee, want met het uitzagen en uitbreken komt veel lawaai en fijn stof kijken.

Makita

Decoupeerzaag

Wanneer er echt in de details moet worden gewerkt op hout, is een decoupeerzaag je beste maat. Hij maakt precieze, delicate snedes in het hout, perfect voor het zagen van platen, bijvoorbeeld. Het toerental is bij de meeste apparaten van deze categorie ook instelbaar: voor harde metalen kan er dan een laag toerental worden ingesteld, om warmlopen te voorkomen. Bij een decoupeerzaag horen verschillende zaagbladen, voor materialen als hout, metaal, kunststof en steen (bij tegels bijvoorbeeld).

Makita

Accuboormachine

Een van de grootste tijdwinners tijdens het verbouwen is een draadloze boormachine, die niet alleen kan worden gebruikt om gaten te boren in hout, gyproc en andere materialen, maar met de juiste kop erop kun je ze ook gebruiken als schroevendraaier. Net als bij cirkelzagen zijn de modellen met draad iets krachtiger dan die met een accu, maar met een draadloos apparaat kom je ook al ver.

Bosch

Multitool

Een multitool met verscheidene roterende bladen kan worden ingezet voor een brede waaier aan gedetailleerde werkjes, op een al even grote variëteit aan materialen. Er passen vervangbare draaikoppen op om te snijden, schuren, polijsten en ontroesten.

Silverline

Schuurmachine

Bij het verbouwen van een woning of een kamer komen er, voordat er kan gebouwd worden, ook eerst wat afbraakwerken aan te pas. Een degelijke schuurmachine dient dan, in tegenstelling tot de eerder op precisiewerk gerichte multitool, voor het echte, ruwe werk.





Black + Decker