Frankrijk verbiedt datadeling tussen WhatsApp en Facebook LB

16u16 0 EPA Multimedia De Franse toezichthouder CNIL verbiedt WhatsApp en Facebook om data met elkaar te delen.

Dat meldt de waakhond in een verklaring. Moederbedrijf Facebook heeft een maand om de datadeling te staken. Gebeurt dit niet, dan worden er sancties overwogen.

Privacyregels geschonden

Facebook heeft Franse privacyregels geschonden door data van WhatsApp te delen, aldus CNIL. Gebruikers zijn niet gevraagd om toestemming voor de datadeling te geven. Ze konden dit alleen weigeren door hun apps te verwijderen.

Daarnaast zou Facebook niet bereid zijn geweest om een deel van hun data ter onderzoek te delen met de CNIL, omdat het bedrijf "enkel onder wetgeving in de Verenigde Staten valt".

Er wordt in Europa al langer onderzoek gedaan naar datadeling tussen Facebook en WhatsApp door de Artikel 29-werkgroep, die bestaat uit privacytoezichthouders van EU-landen. Facebook staakte de uitwisseling in Europa tijdelijk in 2016, om het resultaat van de werkgroep af te wachten.

De werkgroep zei in oktober nog steeds ontevreden te zijn met hoe informatie tussen de sociale netwerken wordt uitgewisseld. Er werd daarom verzocht de data-uitwisseling nog niet voort te zetten.