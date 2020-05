Fotofilter op OnePlus 8 Pro maakt plastic en kleding per ongeluk doorzichtig kg

15 mei 2020

17u01

Bron: The Verge, Android Pit, Forbes 10 Multimedia Een fotofilter op het nieuwste vlaggenschip van OnePlus – de OnePlus 8 Pro – heeft een wel heel bizar neveneffect: in de cameramodus kan je door bepaalde soorten plastic en kledij kijken. Het effect werd per toeval ontdekt en sindsdien door veel gebruikers gedemonstreerd op social media.

De fotomodus ‘Photochrom’ was één van de nieuwe features op de OnePlus 8 Pro. In de modus worden bepaalde kleuren gefilterd, wat resulteert in foto’s die vooral bestaan uit grijs- en kopertinten. Maar – zo ontdekten verschillende gebruikers – op de beelden werd nog een verrassing zichtbaar. Bepaalde plasticsoorten werden doorzichtig op de foto. Het lijkt vooral te gaan over heel dun, zwart plastic, zoals de behuizing van een afstandsbediening of een webcam.

Bekend tech-insider en Twitter-gebruiker Ben Geskin demonstreerde het effect op een Apple TV-bakje.

One of the best examples 🤯#OnePlus8Pro Color Filter Camera can see through some plastic pic.twitter.com/UkaxdyV6yP Ben Geskin(@ BenGeskin) link

Een tikkeltje meer zorgwekkend is dat de filter ook werkt op bepaalde zwarte stoffen. In een uitgebreide video van YouTube-kanaal Unbox Therapy is te zien hoe de fotofilter een zwart T-shirt zo doorzichtig maakt dat een doosje van een iPhone duidelijk zichtbaar wordt onder de stof.

Infrarood

Het is niet duidelijk waarom de fotofilter dat effect heeft. Mogelijk heeft het te maken met de infraroodsensoren waarmee de telefoon is uitgerust. Infraroodlicht is niet zichtbaar voor het menselijk oog, maar kan wel worden opgepikt door bepaalde camera’s. In tegenstelling tot zichtbaar licht, is infraroodlicht in staat om door specifieke materialen door te dringen. Zo wordt het mogelijk om ook door die materialen te zien, mits de juiste camera.

Dat de fotofilter ook gebruikt kan worden om door kleding te kijken, doet vragen rijzen in verband met privacy. Voorlopig lijkt het effect maar met een klein aantal stoffen te werken, maar dan nog is het technisch gezien mogelijk om misbruik te maken van het euvel. OnePlus heeft nog niet gereageerd op het effect.

OnePlus 8 Pro Can See through Clothes 😳



Image - AndroidPit pic.twitter.com/qCTmcX7OfF TechDroider(@ techdroider) link

OnePlus 8 Pro - Color Filter Camera - See through plastic 😯https://t.co/OhZ9SHcET2 pic.twitter.com/GELEBylX33 Ben Geskin(@ BenGeskin) link

I finally have an x-ray camera! Used the OnePlus 8 Pro photochrom filter to see inside my Amazon Fire TV cube. ht: @richdemuro who discovered this. pic.twitter.com/gFgEmg5d80 Lance Ulanoff(@ LanceUlanoff) link

OnePlus 8 Pro camera seems to be used for magic.

Don't worry, under normal conditions, it cannot penetrate clothing. pic.twitter.com/o8cmflY2w5 Ice universe(@ UniverseIce) link