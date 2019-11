Flinke brandwonden door Fitbit: is het dragen van een sporthorloge gevaarlijk? Redactie

17 november 2019

16u16

Bron: AD 0 Multimedia Afgelopen week werd duidelijk dat twee personen ernstige brandwonden hadden opgelopen door het dragen van een Fitbit-sporthorloge. Betekent dat het dragen van een smartwatch gevaarlijk is? Of gaat dit om twee incidenten?

De smartwatch groeit in populariteit. Wereldwijd werden vorig jaar meer dan 53 miljoen smartwatches verkocht. Aan het einde van dit jaar zullen het er vermoedelijk 74 miljoen zijn. Sportmerk Fitbit, bekend van zijn sporthorloges werd afgelopen week voor 2,1 miljard overgenomen door Google, maar kreeg gelijk negatief nieuws voor de kiezen. Twee klanten liepen namelijk brandwonden op bij het dragen van het sporthorloge. “Het leek wel door mijn arm heen te smelten”, aldus Ethan Landers uit Iowa. De 25-jarige Ellen uit het Antwerpse Merksem liep ook brandwonden op. “Toen ik de Fitbit afdeed, zag mijn huid er op de plaats waar de groene laser zit vreselijk uit. Het deed pijn en het prikte.”

Erik van Ballegooie, mede-oprichter van Hardware Info en fervent gebruiker van fitness- en slimme horloges heeft niet eerder van vergelijkbare incidenten gehoord. “Het kan natuurlijk gebeuren dat het binnenin zo‘n apparaatje misgaat. Bij accu’s van smartphones gaat het ook weleens mis, al is dat wel heel zeldzaam. Ook zou het horloge in theorie warm kunnen worden, dat kan dan pijnlijk zijn.” Dat laatste heeft mogelijk bij de 25-jarige Ellen plaatsgevonden, al twijfelt van Ballegooie wel aan de oorzaak. “De ‘groene laser’ waar Ellen het over heeft is gewoon een led-lampje. Die kunnen niet zo warm worden dat ze zulke brandwonden veroorzaken. Daar is iets anders flink misgegaan, al weet ik niet wat.” Echt gevaarlijk zijn de horloges volgens van Ballegooie dus absoluut niet, al kan het in een zeer zeldzaam geval wel misgaan, net als bij andere apparaten.

Irritatie

Toch lopen dragers van dergelijke sporthorloges wel tegen een ander probleem aan. Door het apparaat strak om de pols te dragen kan de huid onder de gadget gaan irriteren. Zeker omdat het de bedoeling is dat je een sporthorloge 24 uur per dag draagt. Fitbit geeft toe dat de klachten bij een ‘heel beperkt percentage klanten’ inderdaad voorkomt. Van Ballegooie heeft duidelijk advies voor dragers die tegen irritatie aanlopen. “De irritatie begint vaak als er water tussen de huid en het horloge komt, bijvoorbeeld bij het douchen. Geef je huid even rust door het horloge vijf minuten af te doen en jezelf goed droog te maken. Hierdoor voorkom je nare blaar-achtige wondjes.” Ook adviseert Van Ballegooie het horloge niet te strak om de pols te dragen. Ook dit kan na lang dragen gaan irriteren. “Het bedrijf adviseert inderdaad om het bandje goed strak te trekken. Dat is inderdaad nodig om je hartslag te meten maar het horloge moet wel nog een beetje te bewegen zijn. Kan dat niet, zit het bandje veel te strak en ook dat kan vervelende wondjes opleveren.”

