Fitter worden in 2019? Deze 5 gadgets helpen écht

Ronald Meeus

08 januari 2019

08u30

Bron: tweakers.net 0 Multimedia Zijn er wat te veel kilo’s bijgekomen tijdens de eindejaarsperiode? Heb je je voorgenomen om in 2019 toch wat meer te gaan sporten? Tegenwoordig zijn er heel wat digitale snufjes op de markt die je gemotiveerd houden.

1. Waterdichte oortjes

Ideaal om gemotiveerd te blijven tijdens work-outs is een streepje muziek. Logisch dus dat je veel mensen ziet joggen of fitnessen met oortjes in en de smartphone binnen handbereik. Audio komt natuurlijk in honderd-en-een merken, maten en gewichten, maar wie oortjes voor sportief gebruik wil, let best op de volgende zaken. Draadloos is om te beginnen echt praktischer, en ook waterbestendig is geen overbodige luxe. Anders sneuvelen je dure oortjes misschien al te snel tijdens zweterige sessies. Bekijk hier draadloze en waterdichte oortjes.

2. De juiste sportarmband voor je smartphone

Een smartphone in je jogging- of yogabroek kwijt geraken is geen sinecure, en in de sport-bh is al helemaal geen optie. Veel mensen houden hun smartphone toch liever bij zich tijdens het sporten, al was het maar op bijvoorbeeld je looppassen te tellen. Een handig accessoire is dus een sportarmband met een waterdicht zakje, die je met een klittenband om je bovenarm kan bevestigen. Je kiest ze op basis van je merk en de editie van je telefoon. Bekijk hier de sportarmbanden.

3. Sportwearable

Wanneer je een stapje verder wilt gaan en gegevens over je prestaties wil bijhouden, kom je in de categorie van de wearables terecht. Ook hier zijn er verschillende maten en gewichten en vooral benamingen, gaande van activity trackers over smartwatches tot smartbands. Voor een leek is het verschil tussen verschillende modellen niet altijd even duidelijk, dus lees altijd goed na wat je precies koopt, wat je wearable precies kan en met welke apps die compatibel is. In essentie doen ze allemaal ongeveer hetzelfde: ze verzamelen gegevens als jij sport en slaan die op in jouw fitness-apps, waar je ze kan nagaan en vergelijken. Tip: kies liefst voor producten die door hun fabrikant ‘smarttracker’ worden genoemd, want die zijn specifiek gericht op sportief gebruik. Bekijk hier de sportwearables.

TIP: Fitnesshorloges Fēnix 5 Plus en Forerunner 645 Music zijn nu compatibel met muziekstreamingdienst Spotify.

4. Slimme weegschaal

Slaat de weegschaal ook bij jou wat zwaar door na de liederlijke feestdagen? Ongetwijfeld is ‘gewicht’ de doorslaggevende motivatie die veel mensen tot sporten dwingt, maar gewicht is veel meer dan kilo’s en BMI alleen. Zo is het bijvoorbeeld interessant om te weten hoe het precies gesteld is met je spier- en botmassa ten opzichte van je vetmassa. Die gegevens ontdek je met een slimme digitale weegschaal. Die zijn meestal wel iets prijziger dan de ‘gewone’ weegschalen. Bekijk hier de slimme weegschalen.

5. Actiecamera

Als je sportieve herbronning ook iets met kicks te maken heeft, kan een actiecamera niet ontbreken. Ze zijn robuust en klein, zodat ze ook tijdens de wat wildere ritten of trektochten hun nut bewijzen. En hun prijzen zijn ondertussen stevig gedaald. Het referentiemerk is GoPro, maar ook gevestigde fotografiemerken als Sony en Nikon hebben er een in hun assortiment. Bekijk hier de actiecamera’s.

