Fans herdenken Bitcoin Pizza Day: de dag waarop deze man bitcoins ruilde voor pizza en zo 70 miljoen euro misliep

22 mei 2018

16u38

Bron: Business Insider, The New York Times 1 Multimedia Op 22 mei 2010 beging de Amerikaan Laszlo Hanyecz mogelijk de grootste vergissing van zijn leven. De programmeur besloot een aantal van zijn bitcoins te ‘investeren’ in een afhaalmaaltijd, en ruilde 10.000 bitcoins, destijds ongeveer 35 euro, tegen twee grote pizza’s. Geen slechte deal, ware het niet dat een bitcoin tegenwoordig bijna 7.000 euro waard is. Nu, acht jaar later, wordt de noodlottige transactie nog steeds jaarlijks herdacht door fans van de cryptomunt.

In 2010 was bitcoin niet meer dan een bizar experiment: de virtuele munt was minder dan één cent per stuk waard en geen enkele handelaar ter wereld aanvaardde de nieuwe valuta. Daarom zag Laszlo er geen graten in om een deel van zijn bitcoins om te ruilen voor iets dat hij wel kon gebruiken: een flinke maaltijd bijvoorbeeld. Op een online forum stelde hij voor om 10.000 bitcoins te wisselen tegen pizza. Wanneer hem gevraagd werd of hij honger had, antwoordde hij: "Ik denk gewoon dat het interessant zou zijn als ik kon zeggen dat ik voor een pizza heb betaald met bitcoins."

Het duurde niet lang tot een vrijwilliger zich aanbood en de virtuele munten aannam in ruil voor twee grote pizza’s van de Amerikaanse fastfoodketen Papa John's. Achteraf gezien trok Laszlo echter aan het kortste eind. De bitcoins die hij neertelde voor de afhaalmaaltijd zijn nu zo’n 70 miljoen euro waard, oftewel 35 miljoen per pizza.

"Ongelooflijk cool"

Spijt heeft de man naar eigen zeggen niet. “Bitcoin had toen nog geen enkele waarde, dus het idee om ze om te ruilen voor een pizza was ongelooflijk cool”, zei Laszlo enkele jaren geleden in een interview met The Times. Hij verkocht trouwens ook zijn overblijvende bitcoins op het moment dat de waarde van de cryptomunt tot 1 dollar per stuk klom. Zo verdiende hij ongeveer nog 4.000 dollar, genoeg voor een nieuwe computer en enkele onderdelen.

Inmiddels spaarde Laszlo opnieuw wat bitcoins bij elkaar. In februari herhaalde hij immers zijn stunt, en ruilde hij weer bitcoins voor twee pizza's. Deze keer betaalde hij een iets redelijkere som van slechts 0.00649 bitcoin, omgerekend 45 euro. Op een foto poseert hij samen met de pizza's en zijn twee zonen.

Bitcoin Pizza Day

Acht jaar later wordt de transactie nog steeds herdacht. Laszlo groeide uit tot een legende onder cryptomuntfans en 22 mei staat nog steeds bekend als Bitcoin Pizza Day. Ook een Twitterbot brengt ode aan de Bitcoin Pizza: elke dag tweet het account de huidige waarde van de twee pizza's in dollar.

The #Bitcoin pizza is worth $83,131,600 today. (-2% from yesterday) Today is Bitcoin pizza day! Bitcoin Pizza 🍕(@ bitcoin_pizza) link