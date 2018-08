Facebook wil geld verdienen met WhatsApp Redactie

01 augustus 2018

22u44

Bron: ANP 0 Multimedia Berichtendienst WhatsApp gaat voortaan geld in rekening brengen aan grote bedrijven die via het medium bepaalde marketing- of klantenserviceberichten versturen. Het gaat om een vast bedrag, variërend van 0,5 tot 9 dollarcent per bericht, afhankelijk van het land. Ook komen er een enkele andere betaalde WhatsApp-diensten die bedrijven kunnen kopen om makkelijker te communiceren met hun klanten.

Facebook, de eigenaar van WhatsApp, is al een tijdje op zoek naar manieren om munt te slaan uit de berichtendienst. Begin dit jaar was ook al aangekondigd dat WhatsApp voor grote bedrijven op den duur niet meer gratis zou zijn.

Ooit was WhatsApp overigens al een betaalde app. Gewone gebruikers moesten er een klein bedrag per jaar voor neertellen. Er waren toen wel acties met verlenging van een gratis lidmaatschap, waardoor veel mensen nooit daadwerkelijk geld hoefden over te maken.

Facebook, dat WhatsApp in 2014 voor 19 miljard dollar overnam, kwam vorige week zelf nog met zwaar tegenvallende kwartaalcijfers. Daarop ging het socialemediabedrijf zwaar onderuit op de beurs in New York. Meer dan 120 miljard dollar aan beurswaarde ging in rook op.