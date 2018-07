Facebook voert pas aangekochte app al na 8 maanden af Arne Adriaenssens

04 juli 2018

14u35 0 Multimedia Facebook gaat opnieuw drie van hun apps stopzetten. Eén daarvan kocht het bedrijf pas acht maanden geleden aan. Als reden voor de stopzetting verwijzen ze naar de lage gebruikscijfers.

Internetgigant Facebook schrapt drie applicaties uit hun arsenaal. Het gaat om Moves, Hello en tbh. In een officieel statement zegt het sociale medium dat ze begrijpen dat ze met het afvoeren van de apps bepaalde gebruikers teleurstellen, maar dat de gebruikscijfers te laag zijn om het project verder te blijven ontwikkelen.

Tbh (afkorting van to be honnest) werd amper acht maanden geleden door Mark Zuckerberg in huis genomen. Het sociale medium voor jongeren kreeg meteen een vliegende start. In de eerste paar weken werd de app meer dan vijf miljoen keer gedownload. Daarna ging het gebruikersaantal stijl achteruit. Vandaag is er volgens Facebook nog te weinig interesse in de app om er in te blijven investeren.