Facebook onderzoekt nu al mogelijke reacties als Trump resultaten presidentsverkiezing in twijfel zou trekken Joeri Vlemings

21 augustus 2020

18u22

Bron: New York Times 1 Multimedia Het is niet ondenkbaar dat Donald Trump zich niet zomaar zal neerleggen bij de uitslag van de presidentsverkiezingen als niet hij maar Joe Biden verkozen zou worden. Facebook vreest dat Trump zijn ongenoegen dan ook op Facebook zal ventileren. De sociaalnetwerksite bekijkt daarom nu al hoe het in dat geval het best kan reageren.

Facebook is al jaren bezig met voorbereidingen om inmenging in de Amerikaanse presidentsverkiezingen van november te voorkomen, zoals die in de aanloop naar de verkiezingen van 2016 vastgesteld werd op verscheidene platformen van social media. Toen schoot Facebook tekort tegen de Russische inmenging, die volgens waarnemers Donald Trump mee in het zadel heeft gehesen. Dat kwam de techgigant - samen met YouTube en Twitter - op zware kritiek te staan. Mark Zuckerberg wil alvast een herhaling daarvan vermijden. De dreiging komt bovendien niet enkel uit het buitenland, maar ook uit de Amerikaanse hoek van de extreemrechtse complottheorie QAnon en van Donald Trump zelf.

Ditmaal denkt Facebook dan ook vérder dan november. Het werkt aan een strijdplan voor het geval Trump het niet eens zou zijn met de verkiezingsuitslag, die eventueel onwettig zou verklaren op Facebook of zich zelfs frauduleus als winnaar zou uitroepen op de sociaalnetwerksite. Een mogelijke reactie van Facebook zou kunnen zijn om na de verkiezingsdag politieke advertenties te weren van het platform.



De vrees van Facebook lijkt niet helemaal ongegrond, nu Trump zich de laatste weken luider en luider laat horen op social media. Zo plaatste hij recent nog grote vraagtekens bij het stemmen van de Amerikanen per post, iets wat hij in het verleden overigens zélf heeft gedaan. Hij liet verder in het midden of hij zich zou neerleggen bij een verkiezingsnederlaag, toen hij die directe vraag kreeg.

Alex Stamos, directeur van Internet Observatory van Stanford University en voormalig Facebookmanager, zei dat Facebook, Twitter en YouTube geconfronteerd worden met de bijzondere situatie waarin ze “de president mogelijk als de slechterik moeten behandelen” die het democratische proces zou kunnen ondermijnen, zo meldt The New York Times.

Ook YouTube en Twitter buigen zich over gelijkaardige voorbereidingen als Facebook. Twitter begon nog niet zo lang geleden met het op de vingers tikken van Trumps tweets als de microblogsite die beschouwt als gemanipuleerd, fake news of verheerlijking van geweld. Voor Facebook ligt de materie erg gevoelig omdat het de vrijheid van meningsuiting hoog in het vaandel draagt. Het vindt de posts van politici nieuwswaardig en dat het volk recht heeft om ze te zien. Ingrijpen kan Facebook op de beschuldiging van censuur te staan komen.

Facebook wou aan de New York Times enkel kwijt dat het “een reeks scenario’s voorbereidt”. Google, eigenaar van YouTube, en Twitter bevestigden aan de krant dat ze ook met postelectorale strategie bezig zijn.