Externe SSD of harde schijf? De voordelen van supersnel opslag op een rij

15 februari 2020

08u01

De snelheid en capaciteit van een usb-stick zijn eerder beperkt, een externe harde schijf is dan weer bijzonder kwetsbaar. De keuze voor een externe SSD lijkt een uitgemaakte zaak, maar waar je op moet letten, dat zoeken wij voor je uit.

In de markt voor externe opslag verloopt de transitie naar SSD’s langzamer dan in de pc-markt: waar desktops en laptops met mechanische harde schijven alleen nog in het laagste segment aftrek vinden, ligt de elektronicawinkel nog altijd vol met externe harde schijven. Die zijn relatief goedkoop – voor de prijs van een 1TB externe SSD koop je een vijfmaal grotere harddisk – maar dat is niet de enige reden waarom de opmars van de externe SSD niet bepaald op hoge snelheid verloopt.

Kijken we breder naar externe opslag, dan hebben externe SSD’s namelijk nog een veel grotere concurrent: de usb-stick. Voor het snel overdragen van bestanden tussen pc’s was de usb-stick lange tijd hét aangewezen medium, maar de ontwikkeling in de techniek lijkt de laatste jaren tot stilstand gekomen.

Een aantrekkelijker alternatief

De externe SSD moet zijn strijd op twee fronten tegelijkertijd voeren – toch is het uiteindelijk de gedoodverfde opvolger voor beide categorieën. Ten opzichte van de externe harddisk is een SSD véél sneller, compacter en bovendien een stuk robuuster. In vergelijking met een usb-stick mag een externe SSD dan wel iets volumineuzer zijn, maar zowel op prestaties (praktisch altijd) als prijs (vooral bij grotere capaciteiten) wint de SSD. Bovendien beschikt een SSD over een techniek die de levensduur van het apparaat sterk ten goede komt. Een frequent gebruikte usb-stick wil er nog wel eens van het ene op het andere moment mee ophouden; dat is iets waar je bij een SSD aanzienlijk minder zorgen om hoeft te maken.

De voordelen van externe SSD’s op een rijtje.

1. Supersnelle backup

Waar je bij een externe harde schijf soms uren bezig bent met het overzetten van bestanden, gaat dat bij een SSD vele malen sneller. Een externe SSD is dus de ultieme mobiele back-up.

2. Extra ruimte op je laptop

Met een externe SSD kan je gemakkelijk de opslagruimte van je laptop uitbreiden. Door de snelheid van de techniek is het mogelijk om direct vanaf het apparaat te werken. Bij een externe harde schijf is dat niet mogelijk. Datzelfde geldt overigens voor je telefoon. Met de juiste kabel is het mogelijk om jouw smartphone gigantisch veel snelle opslagruimte te geven.

3. Veiligheid

Een SSD is, in vergelijking met een externe harde schijf, ook nog eens heel veilig. Dat komt omdat de techniek zelf een stuk minder kwetsbaar is en dus minder snel kapot gaat bij valpartijen en andere ongelukken. De Samsung T5 kan bijvoorbeeld tot ruim drie meter vallen en kan een gewicht van 500 kilo dragen, want het apparaat heeft een IP67-label.

4. Snelle laadtijden op je gameconsole

Een externe SSD is te verbinden met jouw Xbox of Playstation. Door het installeren van games op de SSD kan de gameconsole veel sneller bij de informatie die op dat moment geladen moet worden. Dit resulteert in snellere laadtijden en dus een betere speelervaring.

5. In de broekzak

Een externe SSD is doorgaans een stuk kleiner dan een externe harde schijf. Natuurlijk legt de SSD het op dit gebied wel af tegen een usb-stick. Er zijn min of meer gestandaardiseerde varianten van 2,5 inch (6,35 cm) en 3,5 inch (ongeveer 9 cm) doorsnee.