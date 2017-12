Ex-topman Facebook: "Sociale media maken maatschappij kapot" JC

21u43

Bron: The Verge, FastCompany 17 EPA Multimedia Een voormalige topman bij Facebook meent dat het sociale netwerk schade aanricht aan de maatschappij. Chamath Palihapitiya zegt zich enorm schuldig te voelen voor het bedrijf dat hij mee groot heeft gemaakt.

Palihapitiya ging in 2007 bij Facebook aan de slag en werd er vice-voorzitter. Zijn taak was het aantal gebruikers doen groeien. Iets waar hij nu spijt van heeft, zo zei hij tijdens een lezing aan Stanford Graduate School of Business. "Ik denk dat we tools gecreëerd hebben die het sociale weefsel van de maatschappij kapot scheuren", zei hij.

De man richt zijn kritiek niet alleen tot Facebook, maar ook alle andere sociale media. "De korte termijncontacten, gebaseerd op dopamine, verwoesten hoe de samenleving werkt", zegt Palihapitiya, verwijzend naar "interacties gebaseerd op likes, hartjes en duimpjes". "Geen beschaafde gesprekken, geen samenwerking, verkeerde informatie, valse waarheden. En het is geen Amerikaans probleem. Het gaat niet om berichten van Russen. Dit is een wereldwijd probleem."

Lynchpartij

Palihapitiya noemde als voorbeeld een incident in India, waar valse berichten over kidnappings geleid hebben tot het lynchen van zeven onschuldige mensen. Hij raadt iedereen aan afstand te nemen van Facebook. Zelf gebruikt hij de sociaalnetwerksite zo weinig mogelijk; zijn kinderen heeft hij verboden "om die shit te gebruiken".

Palihapitiya is niet de eerste gewezen Facebook-topman die berouw toont voor zijn rol in de machtige machine die het bedrijf vandaag is. Vorige maand zei een van de eerste investeerders, Sean Parker, gewetensbezwaren te hebben tegen sociale media. Facebook en andere netwerken zijn groot geworden door "een kwetsbaarheid in de menselijke psychologie uit te buiten".

En gewezen product manager Antonio Garcia-Martinez, die het boek Chaos Monkeys heeft geschreven over zijn werk bij het bedrijf, heeft gezegd dat Facebook liegt over zijn bevoegdheden om mensen te beïnvloeden op basis van de gegevens die het verzamelt.

Klimaatverandering

Palihapitiya had overigens niet alleen kritiek op sociale media, maar op het hele systeem van risicokapitaalfinanciering in Silicon Valley. "Investeerders pompen geld in shitty, nutteloze, idiote bedrijven, eerder dan echte problemen aan te pakken zoals de klimaatverandering en ziektes."

De man is op dit moment zaakvoerder van zijn eigen investeringsbedrijf, Social Capital, dat zich concentreert op sectoren als gezondheidszorg en onderwijs.