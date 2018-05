Even zwaaien met een scanner, en minder dan 30 seconden later rijden hackers weg met dure sleutelloze Mercedes sam

20 mei 2018

18u57

Bron: Metro 23 Multimedia Rijd je met een wagen die sleutelloos start? Kijk dan zeker naar deze video, die Danny Talbot uit het Britse Billericay (Essex) deelt. Dieven gingen in de nacht van woensdag op donderdag aan de haal met zijn dure Mercedes terwijl de sleutel gewoon in huis lag. Zonder in te breken.

Toen de dj de dag na de diefstal zijn hond uitliet, had hij eerst niet eens in de smiezen dat zijn wagen verdwenen was. Hij dacht dat hij hem misschien had laten staan bij een pub, tot hij besefte dat hij niet eens was uitgeweest.

Scanner

De bewakingscamera aan zijn deur filmde hoe twee criminelen met zijn wagen wegreden, iets waar ze nog geen halve minuut voor nodig hadden. Op de beelden is te zien hoe de ene postvat aan het portier terwijl de andere met een apparaat over de voordeur en de gevel van het huis beweegt. Met de computer scannen de dieven naar het signaal van de draadloze autosleutel, waarna ze dat verlengen zodat de auto denkt dat de sleutel in de buurt is.

Talbots wagen is uitgerust met een trackingsysteem van Mercedes, maar dat geeft aan dat de auto nog altijd op de oprit staat. "Dat hebben ze dus ook duidelijk uitgeschakeld", zegt hij.

De man geeft andere eigenaars van een sleutelloze auto de raad om twee keer op het vergrendelknopje te drukken of de sleutels te bewaren in een metalen doosje, waar het signaal niet uit kan. Sleutels in aluminiumfolie wikkelen kan ook. Is de auto uitgerust met een startonderbreker, dan kunnen de criminelen de deuren wel openen, maar kunnen ze niet wegrijden.

Niet nieuw

Nieuw is de praktijk trouwens niet. Meer dan twee jaar geleden al waarschuwde de Duitse autobond ADAC dat alle onderzochte sleutteloze auto's via een omweg geopend en gestart konden worden via een signaalversterker. De hardware om de auto's te openen, bouwde de Duitse autobond zelf voor een paar honderd euro.

De hacker met de ontvangende apparatuur moest zich binnen de twee meter van de sleutel bevinden, maar duurdere apparatuur ging toen al tot acht meter en door muren. Onderzoekers van de ETH-universiteit uit het Zwitserse Zürich presenteerden de techniek al in 2011.