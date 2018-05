Europese hyperloop weer stapje dichterbij: grote bedrijven stappen mee in project sam

30 mei 2018

19u16

Bron: anp 0 Multimedia Staalproducent Tata Steel en maritiem concern Royal IHC gaan investeren in de ontwikkeling van een Europese hyperloop. De twee bedrijven gaan ook kennis delen met de Nederlandse start-up Hardt, die de technologie voor dit razendsnelle vervoersysteem ontwikkelt.

De hyperloop is oorspronkelijk een idee van Tesla-baas Elon Musk. Het plan is om capsules met behulp van magneten door bijna luchtledige buizen te laten zweven, waarbij snelheden van meer dan 1000 kilometer per uur mogelijk zouden zijn.

Hardt is opgericht door studenten van de Nederlandse TU Delft die in 2017 een door Musk uitgeschreven wedstrijd wonnen met hun ontwerp voor capsules. De toezeggingen van Tata Steel en Royal IHC staan in een intentieverklaring waaronder ook BAM een handtekening heeft gezet. Dat bouwbedrijf hielp Hardt vorig jaar al bij de totstandkoming van een testlocatie voor een hyperloop en wil nu intensiever samenwerken.

Blijk van vertrouwen

Over financiële details van hun investering doen de bedrijven geen uitspraken. Wel geven ze aan voor een langere periode bij het project betrokken te willen zijn, zodat ze vooruit kunnen denken over innovatieve vormen van transport. De kennis die ze delen met Hardt heeft bijvoorbeeld betrekking op verstedelijking, ondergronds boren en staaltechnologie.

Hardt is blij met de toezeggingen van de drie bedrijven. ''Het is een blijk van vertrouwen dat het bedrijfsleven hier zo nauw bij betrokken wil zijn. Zij zien de commerciële kansen van de hyperloop", aldus medeoprichter Tim Houter.