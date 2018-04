Europees Parlement: "Excuses van Zuckerberg zijn niet genoeg" LB

18 april 2018

De openbare excuses van Facebookbaas Mark Zuckerberg over het misbruik van privégegevens van miljoenen gebruikers van het sociale netwerk zijn niet genoeg. De Amerikaan moet snel naar het Europees Parlement komen om daar aan de Europese burgers uit te leggen hoe dat kon gebeuren en te garanderen dat het niet weer gebeurt.

Alle partijen in het EU-parlement waren het daar roerend over eens tijdens een debat over het privacyschandaal. Het bedrijf Cambridge Analytica kreeg 87 miljoen profielen, inclusief dat van Zuckerberg zelf, in handen en gebruikte gegevens zonder medeweten van de accounthouders voor andere zaken, zoals de verkiezingscampagne van president Donald Trump.

"Te weinig, te laat"

Volgens Jeroen Lenaers (CDA) is het sorry van Zuckerberg in de media "te weinig, te laat". EU-commissaris Vera Jourova (justitie) beloofde er "alles aan te zullen doen" om dergelijke praktijken onmogelijk te maken.

Zowel Jourova als commissaris Andrus Ansip (digitale markt) heeft er bij Facebook op aangedrongen dat Zuckerberg naar het EU-parlement komt. Ansip heeft gisteren in San Francisco met de topman besproken welke stappen hij moet nemen om aan strengere EU-privacyregels te voldoen.

Zware boetes

Op 25 mei wordt namelijk nieuwe wetgeving van kracht, de Algemene Verordening Gegevensbescherming (GDPR). Overheden, bedrijven en organisaties worden verplicht aan te tonen welke persoonsgegevens ze verzamelen en hoe die worden gebruikt en beveiligd. De wetgeving geldt ook voor bedrijven van buiten de EU met Europese gebruikers.

Accounthouders kunnen opvragen welke informatie over hen is opgeslagen en ze krijgen het recht data te laten schrappen. De regels rond lekken worden ook aangescherpt. Op overtreding staan boetes tot 4 procent van de wereldwijde omzet.