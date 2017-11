Europa voert strijd tegen nepnieuws op LB

13u17

Bron: ANP 1 thinkstock Illustratiebeeld. Multimedia De Europese Unie voert de strijd op tegen misleidende informatie die vooral via Russische mediakanalen wordt verspreid. Het budget voor "strategische communicatie", met name voor de EU-taskforce die 'nepnieuws' signaleert, gaat omhoog.

De EU-ministers van Buitenlandse Zaken stemmen daar vandaag mee in, verwacht EU-buitenlandchef Federica Mogherini. De in 2015 opgezette East Stratcom Task Force bestaat nu uit veertien medewerkers, die worden gevoed door een netwerk van meer dan vierhonderd experts, journalisten, ngo's en denktanks.

De Europese Commissie besloot daarnaast een groep deskundigen aan te stellen die de risico's in kaart gaat brengen en moet adviseren over hoe desinformatie het best kan worden bestreden. De eerste bijeenkomst staat gepland voor januari. Brussel lanceerde ook een publieke raadpleging, waarin nieuwsorganisaties, onderzoekers, socialemediaplatforms, overheden en factcheckers de komende maanden hun input kunnen geven.

"We leven in een tijd dat de stroom van informatie en desinformatie bijna overweldigend is geworden", aldus vicevoorzitter Frans Timmermans. "Daarom moeten we onze burgers de instrumenten geven om fake nieuws te identificeren.''