Ervaren smartphonegebruikers typen gemiddeld 38 woorden per minuut op klein scherm Sven Van Malderen

03 oktober 2019

20u20

Bron: The Guardian 0 Multimedia Het effect kon niet uitblijven, nu we zo afhankelijk geworden zijn van onze smartphone. Maar het exacte cijfer wekt wel verbazing: wie makkelijk met twee duimen kan typen, slaagt erin om gemiddeld 38 woorden per minuut op het kleine schermpje te vormen. Dat blijkt uit een wetenschappelijke test bij 37.000 vrijwilligers uit 160 landen. Daarmee zijn de deelnemers slechts 25 procent trager dan wanneer ze een normaal toetsenbord zouden gebruiken.

Eén kandidaat slaagde er zelfs in om in één minuut 85 woorden uit zijn duimen te persen. Daarmee doet hij ruim beter dan de gemiddelde toetsenbordtyper (52 woorden per minuut). Wie met één vinger typt, ziet ‘slechts’ 29 woorden per minuut op zijn scherm verschijnen.

Aan dit onderzoek rond snelheid en accuraatheid op de smartphone deden vooral vrouwelijke twintigers mee. Zowat de helft kwam uit Amerika. En opvallend: dagelijks zijn ze gemiddeld 6 uur (!) in de weer met hun smartphone.

Leeftijd

“Het verbaasde ons vooral dat sommige mensen zó snel op een klein scherm konden typen”, aldus computerwetenschapster Anna Feit. “Daarnaast is duidelijk gebleken dat het veel vlotter gaat met twee duimen dan met één vinger.”

Uiteraard speelt ook de leeftijd een rol. Tieners halen een gemiddelde van 40 woorden per minuut, veertigers en vijftigers moeten het respectievelijk stellen met 29 en 26 woorden.

“Ervaring is cruciaal. Jongeren groeien hiermee op, typen doen ze haast enkel nog op hun smartphones”, legt Feit uit.

Autocorrectie

Hoe meer tijd we spenderen op dat kleine apparaat, hoe sneller het typen gaat. Maar daarnaast helpt ook de technologie om een versnelling hoger te schakelen. “Wie autocorrectie gebruikt, kan bijna negen woorden per minuut extra typen”, klinkt het.

“Woordvoorspelling heeft echter het tegenovergestelde effect: de mensen waren zo afgeleid door de verschillende keuzes dat ze twee woorden per minuut minder tevoorschijn toverden.”

Wie snel wil zijn, heeft kortom drie duidelijke richtlijnen: beide duimen gebruiken, autocorrectie inschakelen en... veel trainen.