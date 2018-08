En de smartphone van het jaar is... de Huawei P20 Pro sam

16 augustus 2018

21u10 3 Multimedia De Huawei P20 Pro is verkozen tot smartphone van het jaar door de European Image en Sound Assocation (EISA), een samenwerking tussen internationale specialisten op het gebied van consumenten elektronica.

De EISA koos de P20 Pro omdat hij "de meest geavanceerde, innovatieve en technisch superieure smartphone ooit" is, laat de Chinese fabrikant weten. De leden van EISA beschrijven de P20 Pro als "de perfecte compagnon voor mobiele gebruikers en voorloper op het gebied van mobiele fotografie". Hij is "een winnende combinatie van uitstekende hardware, optiek en vakmanschap".

De P20 Pro onderscheidt zich vooral met de drievoudige camera achteraan, stelt technologiesite Tweakers.net. De foto's zijn gedetailleerd, de 'optische' zoom bijzonder praktisch, de portretmodus prachtig, de nachtfotografie meer dan prima en de high dynamic range-kleurenmodus onovertroffen. In een blinde cameratest, waarbij Tweakers.net achttien reeksen van dezelfde foto genomen met vier verschillende smartphones liet zien, kwam de camera in de Huawei P20 overtuigend als winnaar uit de bus. Het toestel heeft ook een erg krachtige batterij van 4.000 mAh.



Huawei, het tweede grootste smartphonemerk ter wereld, wint voor het zesde jaar op rij een EISA Award voor een toestel uit de P-serie. De eigenlijke uitreiking vindt plaats op 31 augustus tijdens IFA-beurs in Berlijn.