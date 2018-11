Elke dag verschijnen 11.700 schadelijke apps voor Android (en dit kan je ertegen doen) sam

08 november 2018

23u19

Bron: anp 0 Multimedia Steeds meer schadelijke software heeft het gemunt op het smartphone- en tabletbesturingssysteem Android. Volgens de Duitse cyberbeveiliger G DATA doken in de eerste 9 maanden van het jaar bijna 3,2 miljoen gevallen van Android-malware op, goed voor 11.700 stuks per dag.

Cybercriminelen richten zich steeds meer op mobiele apparaten. En aangezien vier op de vijf mensen een Android-toestel hebben, is het besturingssysteem van Google hun favoriete doelwit.

Oude versies

De eerste negen maanden van dit jaar dook al meer schadelijke Android-software op dan in heel 2017, en bijna evenveel als in heel 2016. Als het aan dit tempo doorgaat, komt de grens van 4 miljoen stuks voor heel 2018 in zicht.

Maar volgens G DATA komt het gevaar niet alleen van de malware, maar ook van gebruikers die Android niet updaten. Heel weinig mensen hebben de meest recente versie 9, Android Pie. Voorganger Oreo (versie 8) zit op minder dan een kwart van de toestellen. De meeste mensen draaien Android Marshmallow (versie 6, 2015-16) of Nougat (versie 7, 2016-17).

Wat kan je doen?

Om je telefoon te beschermen is het dus om te beginnen belangrijk de nieuwste software te draaien, als de fabrikant die natuurlijk nog ondersteunt. Download ook alleen maar apps van de officiële appwinkel Google Play en bekijk zeker ook de rechten die de apps nodig hebben.

Als software rechten vraagt die helemaal niet nodig lijken, bekijk dan zeker de recensies van andere gebruikers. Na een installatie kan je vaak ook een reeks rechten opnieuw intrekken terwijl de app blijft werken. Let ook op met openbare wifinetwerken, gebruik sterke paswoorden en overweeg degelijke beschermingssoftware met een goede gebruikersscore.

