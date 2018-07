Elektronica kopen in het buitenland? Vink dan eerst deze valkuilen-checklist af Ronald Meeus

01 juli 2018

08u00 0 Multimedia Wanneer u op vakantie gaat naar een land waar smartphones, camera's en andere elektronicaproducten tegen een voordeligere prijs worden verkocht, is de verleiding groot om, tussen het zonnekloppen of citytrippen door, meteen ook die ene aankoop te doen waar u al zo lang op aast. Dat scheelt soms honderden euro’s. Maar er zijn ook heel wat valkuilen waarop u moet letten.

«Ga je naar <land>? Breng me eens een <smartphone/camera/tablet/laptop> mee!» Het is iets wat vakantiegangers die afreizen naar een land met een zwakke munt ten opzichte van de euro deze weken wel wat vaker zullen horen. De soms honderden euro's prijsverschil kunnen dan ook verleidelijk zijn. Maar voordat u zich aan het avontuur van buitenlandse elektrokoopjes waagt, zijn er een paar dingen waarmee u rekening moet houden. Hier is een checklist.



Je hebt 14% van dit artikel gelezen

Gratis verder lezen, dat kan! E-mailadres We sturen je verder géén mails Door deze account aan te maken, ga ik akkoord met de gebruiksvoorwaarden , en erken de privacyverklaring , en het cookiebeleid , gelezen te hebben. Ontvang link naar volledig artikel Gelukt! Je vindt de link naar het volledige artikel in je mailbox Email Tot zo meteen

HLN