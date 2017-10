Eindelijk: Whatsapp maakt verwijderen berichtjes mogelijk Simone van Zwienen

16u21

Bron: AD.nl - Tweakers 0 EPA Multimedia We hebben er even op moeten wachten, maar het is eindelijk zover. Whatsapp maakt het mogelijk om dat berichtje dat je per ongeluk verstuurd hebt te verwijderen. De nieuwe functie wordt hoogstwaarschijnlijk binnen een week voor alle Whatsappgebruikers mogelijk.

Stuur je je laatste toiletperikelen per ongeluk naar je nieuwste scharrel? Of een klaagzang over je beste vriendin naar diezelfde beste vriendin? Daar is nu niets aan te doen, want het annuleren of terugtrekken van berichten na verzenden kan niet. Je kunt je bericht hooguit voor jezelf verbergen, om je flater niet langer onder ogen te krijgen. Maar de chatdienst lijkt daar nu een oplossing voor te hebben bedacht.



Wanneer je binnen zeven minuten je ‘ongelukje’ ontdekt, kun je straks je bericht verwijderen. "Berichten die je succesvol verwijdert voor iedereen zullen worden vervangen met het bericht ‘Dit bericht is verwijderd’ in de chat van de ontvanger(s). Je kunt berichten alleen verwijderen voor iedereen binnen zeven minuten na verzending. Wanneer er zeven minuten zijn verstreken, is het niet langer mogelijk om berichten te verwijderen voor iedereen", aldus de populaire chatapp.



Een appje verwijderen doe je door het bericht ingedrukt te houden en de optie ‘verwijderen’ te kiezen. "De functie is nog niet voor iedereen beschikbaar. Er hangt geen vaste datum aan, maar de eerste mensen hebben de mogelijkheid al binnen. Anderen nog niet. Het wordt meestal langzaam uitgerold onder alle gebruikers", weet Sander van Voorst van ICT-website Tweakers.

Wanneer er 7 minuten zijn verstreken, is het niet langer mogelijk om berichten te verwijderen voor iedereen Whatsapp

Aangekomen

Hier hebben zich nog geen Whatsappers gemeld die al berichten kunnen verwijderen. Van Voorst: "In Duitsland wel. Dus ik denk dat het niet lang meer zal duren. Binnen een week moet het wel aangekomen zijn."



Whatsapp meldt dat gebruikers berichten zowel in groepsgesprekken als in individuele chats kunnen verwijderen. Verder werkt de functie alleen als de zender en de ontvanger de nieuwste versie van de app bezitten op Android, iOS of Windows Phone. Er volgt geen verdere waarschuwing als het verwijderen niet voor alle deelnemers lukt.



De nieuwe functie werd vorig jaar december al aangekondigd. Arnoud Wokke van Tweakers kondigde toen al aan dat dat nog wel maanden op zich zou laten wachten. Volgens hem is het wel een logische functie voor Whatsapp om toe te voegen. "Concurrenten van Whatsapp hebben het ook al. Bovendien is het wel goed, bijvoorbeeld als je een typefout maakt of een bericht naar de verkeerde persoon stuurt."

Ik denk dat het niet lang meer zal duren Sander van Voorst, Tweakers