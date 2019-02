Eindelijk: dit is de plooibare smartphone van Samsung kg

20 februari 2019

23u21

Geen verrassing, maar daarom niet minder spectaculair: Samsung heeft zijn eigenste plooibare telefoon onthuld. De Galaxy Fold houdt het midden tussen een smartphone en een tablet, en moet een "nieuwe categorie van mobiele toestellen" inluiden.

Kan je de Galaxy Fold nog wel ‘zomaar’ een telefoon noemen? Volgens Samsung alvast niet. De Koreaanse elektronicafabrikant was net te laat om de allereerste opvouwbare smartphone voor te stellen, maar maakt zich wel sterk dat het met de Galaxy Fold nog steeds een revolutie ontketent.

Prijs

De Galaxy Fold wordt één van de duurste mobiele toestellen die Samsung ooit voorstelde, met een Amerikaanse adviesprijs van maar liefst 1.980 dollar (omgerekend 1.745 euro). De smartphone zou er vanaf 26 april verkrijgbaar zijn.



Het is nog niet zeker of die prijs ook zal overwaaien naar ons land. Volgens The Verge zou het toestel in Europa worden gelanceerd met de waanzinnige adviesprijs van 2.000 euro. Het Belgische persbericht van Samsung geeft geen prijsindicatie mee, maar laat wel weten dat de Galaxy Fold vanaf het derde kwartaal van 2019 in ons land te koop is.

Smartphone en tablet

Wat krijg je voor die prijs? Het beste van beide werelden: een smartphone en een tablet in één, zeg maar. De Galaxy Fold lijkt in opgevouwen toestand op een gewone telefoon. Het toestel meet dan 4,6 inch (11,6 cm), maar zal wel iets dikker zijn dan wat je gewend bent van een moderne smartphone.



Vouw je het toestel open, dan krijg je een scherm van maar liefst 7,3 inch (18,5 cm), te vergelijken met een kleine tablet. Het scharnier zit overigens aan de achterkant van het toestel, wat je een (schijnbaar) naadloos scherm biedt.

Specificaties

Onder de motorkap van de Galaxy Fold draait een Qualcomm octa-coreprocessor en 12 GB RAM. Dat is vergelijkbaar met de specificaties van die andere nieuwkomer die diezelfde avond werd voorgesteld, de Galaxy S10+. Qua opslagruimte beschikt de Fold over 512 GB. Het is niet duidelijk of dat uitgebreid kan worden.



Het toestel wordt voorzien van twee afzonderlijke batterijen, één in elke helft. Dat zorgt ervoor dat de Galaxy Fold in totaal kan vertrouwen op een mooie 4.380 mAh aan capaciteit. Of dat zich ook vertaalt in een lange levensduur, hangt af van hoe zuinig het daarmee zal omspringen.

Zes camera’s

Er zitten zes camera’s verstopt in de plooitelefoon. Aan de achterkant zitten drie camera’s (ultra-wide lens van 16 MP, wide lens van 12 MP, en telelens van 12 MP) die zowel in gevouwen als open toestand gebruikt kunnen worden. Op de ‘cover’ vind je een selfiecamera van 10 MP. Daarnaast zijn er twee andere selfiecamera’s (10 MP) aan de ‘binnenkant’ om te gebruiken wanneer de telefoon is opengevouwen.



De Galaxy Fold beschikt ook over een vingerafdrukscanner, maar die zit aan de zijkant van het toestel.

Multitasken

Zo’n vouwbare telefoon is vooral interessant voor multitaskers. De Galaxy Fold kan tot drie apps tegelijkertijd tonen en switcht zonder problemen tussen ‘smartphone’- en ‘tablet’-modus.



Dat werd ook uitgespeeld tijdens de demonstratie op het podium. Zoek je bijvoorbeeld een route op via Google Maps, dan kan je je bestemming intypen wanneer de Galaxy Fold gesloten is. Vouw je ‘em open, dan verschijnt de kaart zonder vertraging op het grote scherm.



Behalve op multitaskers, mikt Samsung met de Galaxy Fold ook op een publiek van gamers en bingewatchers. Het grote scherm van de Fold is net iets aangenamer als je je tijd slijt aan Netflix, YouTube en mobiele games, maar geen zin hebt om altijd een tablet mee te sleuren.