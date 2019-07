Einde solden, maar hier vind je nog koopjes Ronald Meeus

26 juli 2019

08u30

Bron: tweakers.net 0 Multimedia De solden zijn dan wel voorbij, de tech-koopjes niet noodzakelijk. Hier zijn vijf manieren om ook buiten de koopjesperiode producten te vinden aan een verlaagde prijs.

1. Hou de winkels goed in het oog

Winkels en winkelketens blijven het hele jaar door proberen om bezoekers te lokken met eigen acties. Het is dus kwestie van op de hoogte te blijven. Ga geregeld kijken op de website van de winkels die je tof vindt, en waarvan je weet dat ze soms goeie deals hebben. Bookmark ze eventueel in een apart mapje in je webbrowser.

Tip: Steeds de goedkoopste tech-prijzen? Bekijk ze hier.

2. Schrijf je in op nieuwsbrieven

Diezelfde winkels sturen ook graag nieuwsbrieven met de laatste prijspromoties uit. Die kun je dus naar je laten toekomen wanneer je je daarop inschrijft via de website. Dat geeft wat rommel in je mailbox, maar minder dan je misschien denkt: heel wat moderne e-mail-apps, zoals Spark, brengen je nieuwsbrieven toch automatisch in een aparte sectie onder. Zo zoeken de tech-deals jou op in plaats van andersom. Hetzelfde geldt voor de social media-kanalen van je favoriete merken of bepaalde winkelketens: volgen of liken is de boodschap, want dan is de kans groot dat de betere deals vanzelf tevoorschijn springen in je nieuwsoverzicht.

3. Vergelijk zelf prijzen

Producten die op de markt komen hebben richtprijzen, die door de fabrikant worden voorgesteld. Maar daarnaast heeft iedere winkel een zekere vrijheid om wat aan de verkoopmarges te tornen en het product dus goedkoper in zijn rekken te zetten. Zeker voor toestellen die een steviger prijskaart hebben (zoals tv’s, computers en duurdere smartphones), kan een klein percentage korting al een serieus prijsverschil opleveren. Je kan hier zelf altijd en onmiddellijk nagaan waar je het door jou gewenste product momenteel aan de allerlaagste prijs vindt.

4. Werk met prijsalerts

Wanneer je niet actief op zoek bent naar een bepaald soort product, en je wacht liever tot een welbepaald item onder een bepaalde prijs gedoken is, kun je op prijsvergelijkingssites ook een ‘price alert’ instellen. Je geeft aan welk prijsniveau voor jou haalbaar is, en zodra er een winkelpunt is waar het voor (of onder) die prijs wordt aangeboden, krijg je daarvan een bericht. Handig, toch?

5. Kijk ook eens naar de ‘refurbished’ categorie

Heel wat winkelketens, zowel in de winkelstraat als online, hebben tegenwoordig een ‘refurbished’-sectie: tweedehands apparaten die goed zijn hersteld, en die je aan een treffelijke prijs in huis haalt. Er zullen vaak wel wat gebruikssporen te zien zijn, maar de kwaliteit is gegarandeerd door de fabrikant. Ook letterlijk trouwens, want heel wat winkels hanteren een garantieperiode, net zoals bij de aankoop van een nieuw apparaat.

Tip: Bekijk hier alle producten met de grootste korting van het moment.

Lees ook:

Google Pixel 3a: een goede smartphone met geniale camera

Dit zijn de beste én meest betaalbare 55 inch-tv’s

Deze smartphones zijn (tot nu toe) de beste van 2019