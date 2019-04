EHBO-specialist in je broekzak: Rode Kruis lanceert gratis ‘eerste hulp’-app kg

01 april 2019

15u59

Bron: Belga 0 Multimedia Rode Kruis-Vlaanderen heeft vandaag een Belgische versie van de gratis EHBO-app gelanceerd, waarmee iedereen eerste hulp kan bieden bij een ongeval of in een noodsituatie. Daarnaast zou er binnenkort ook een overzicht op de app te vinden zijn van de dichtstbijzijnde AED-toestellen, voor in het geval van een hartstilstand. Dat heeft de organisatie laten weten in een persbericht.

Volgens het Rode Kruis biedt meer dan 80 procent van de Vlamingen geen eerste hulp wanneer vlak naast hen iemand bezwijkt aan een hartstilstand. De app is bedoeld voor wie nog nooit een opleiding volgde en niet weet wat hij moet doen bij een dergelijke noodsituatie. Daardoor zou iedereen met de app in staat zijn om basishulp te bieden in geval van nood.

Verschillende verwondingen

Het gaat om de internationale app van IFRC die nu ook een Belgische versie heeft gekregen. Volgens het Rode Kruis onderscheidt de app zich van andere soortgelijke apps doordat er niet alleen levensbedreigende noodgevallen maar ook meer eenvoudige verwondingen worden behandeld.



"Gelukkig bezwijkt er in onze buurt niet elke dag iemand aan een hartstilstand, maar de kans dat we iemand met zijn fiets zien vallen of in een andere niet-levensbedreigende situatie zien terechtkomen, is al veel groter. Zowel bij banale verwondingen, zoals een bloedneus of een schaafwonde, als bij ernstige ongevallen is het belangrijk om snel en correct te reageren en daar helpt de app eerste hulp vanaf nu bij", zegt Ine Tassignon, woordvoerder van Rode Kruis-Vlaanderen.



"Bij ernstige verwondingen verwittig je eerst de hulpdiensten via het telefoonnummer 112, maar in afwachting van hun komst kan je wel al de eerste zorgen toedienen”, voegt ze toe.

AED-toestellen

Binnenkort kun je op de app ook een overzicht vinden van waar het dichtstbijzijnde AED-toestel (automatische externe defibrillator) zich bevindt. De toestellen worden gebruikt om een elektrische schok toe te kunnen dienen bij een hartaanval. Volgens cijfers van het Rode Kruis worden namelijk dertig Belgen dagelijks door een hartstilstand getroffen, buiten het ziekenhuis.



Wanneer een slachtoffer onmiddellijk geholpen kan worden door een stroomstoot van een AED-toestel stijgen de overlevingskansen aanzienlijk, klinkt het. "Als je vooraf al eens kijkt waar er AED's in jouw buurt zijn, kan je kostbare tijd winnen wanneer je het toestel effectief nodig hebt", raadt Tassignon verder aan.



De app heet "Eerste hulp - Rode Kruis" - niet te verwarren met “EHBO - Rode Kruis” van de Nederlandse organisatie - en is beschikbaar voor Android of iOS.

Bekijk ook: