Eet je liefst gezond? Dan zijn dit jouw ideale keukentoestellen

Ronald Meeus

07 augustus 2019

11u30

Bron: tweakers.net/huishoudtoestellen 0 Multimedia In de zomermaanden mag je al eens wat gekker doen wat eten en drinken betreft, maar met het juiste keukenmaterieel prepareer je het voedsel voor je impromptu tuinfeestje ook met het nodige ontzag voor je lichaam. Het mag, met andere woorden, lekker én gezond zijn.

Blender

Voor alle sapjes, smoothies en sauzen: gewoon alles in een blender gooien, en de krachtige maalbladen van de motor doen de rest. Neem wel een machine met een kracht van minstens 1.000 watt, zoals dit model van Philips: een apparaat met een krachtige motor én een breed assortiment aan hulp- en opzetstukken. Bekijk hier de Philips HR7778/00 (€ 179) en hier alle blenders.

(lees verder onder de foto)

AirFryer

Zelfs iemand die pertinent ongezond leeft zal je weten te vertellen dat je niet té veel gefrituurd voedsel mag eten. Maar dat zondigen valt wel mee wanneer je een heteluchtfriteuse gebruikt, tot 80 procent beter, tenminste volgens de fabrikanten. Een airfryer bakt je frieten en andere hapjes via een proces dat ze tegelijkertijd stoomt en grilt met hete lucht. Er zijn ondertussen al apparaten van deze soort op de markt van een brede waaier aan fabrikanten, maar uitvinder Philips blijft de koning. Bekijk hier de Philips Avance Airfryer XXL HD9650/90 (€ 194).

(lees verder onder de foto)

Hakmolen

Wanneer het buiten warm is, wil je zo weinig mogelijk van je tijd verdoen aan iets waaraan je per definitie al te véél tijd besteedt bij het koken: je groenten, kruiden en noten hakken en fijnsnijden. De hakmolen neemt die tijdrovende klus zo van je over. Hakmolens kunnen ook worden gebruikt om deelbereidingen als hummus of ratatouille te maken. En veel hakmolens kunnen verder ook worden gebruikt om te mixen: dat is gewoon kwestie van het juiste opzetstukje te kiezen. Bekijk hier de Bosch MSM67170 (€ 59,95) en hier de andere hakmolens.

(lees verder onder de foto)

Sapcentrifuge

Voor het gezonde sapje bij de barbecue, eventueel met een scheutje alcohol erbij, heb je een sapcentrifuge. De centrifugale kracht van zo’n toestel trekt het sap uit diverse soorten fruit en groenten, waardoor er meer gezonde voedingsstoffen in het sap blijven. Zoek het hier niét in de lagere vermogens: wanneer je sap wilt onttrekken aan fruit of groenten met een iets hardere schil, zal je blij zijn met wat extra kracht. Sapcentrifuges vind je ook als onderdeel van een toestel met een breder gamma aan keukentoepassingen, al zijn er ook losstaande modellen. Bekijk hier de Kenwood Multipro FDP623WH (€ 132,99) en hier de sapcentrifuges.

(lees verder onder de foto)

Stoomkoker

Met een steamer maak je tegelijkertijd gezonde én smakelijke maaltijden, waarin de vitaminen en mineralen door het stoomproces beter bewaard blijven en de kruiden hun aroma beter behouden. Ideaal dus voor je side dishes. En wanneer je laatkomers hebt op je tuinfeest, kun je hun portie opwarmen met een stoomkoker in plaats van met een microgolfoven: dat is gezonder en vaak echt lekkerder, omdat je geen bijkomende garing hebt. Stoomkoken zit tegenwoordig vooral ingebouwd in combimagnetrons. Bekijk hier de Panasonic NN-GD35 (€ 159) en hier de magnetrons.

(lees verder onder de foto)

Lees ook:

Homey (2019) en Homey Pro - Twee stappen vooruit, een stap terug

Dit zijn de beste draadloze stofzuigers op de markt

5 must-have toestellen voor de lenteschoonmaak