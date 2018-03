Eerste test: is dit beste camera in smartphone? Kenneth Dée Sander Denayer

28 maart 2018

08u00

Bron: VTM Nieuws 0 Multimedia "De P20 Pro is de smartphone met de béste camera ooit", claimt Huawei bij de voorstelling ervan. Maar kan het die rol waarmaken? VTM Nieuws-journalist Kenneth Dée test de camera van het nieuwe model uit.

Niet enkel overdag, maar ook bij schemering of zelfs in heel donkere omstandigheden kan hij perfecte foto’s maken volgens de Chinese fabrikant. Bovendien maakt Huawei gebruik van artificiële intelligentie om ze automatisch bij te werken. Het toestel detecteert vanzelf welk type foto je maakt en past bijvoorbeeld de kleuren of de gezichten aan.

Maar levert dat écht zo’n indrukwekkend resultaat op? Wij deden een eerste test van het toestel in Parijs. De foto’s gemaakt met de P20 Pro vind je hieronder, met ter vergelijking ook een aantal exemplaren van een Sony A6500 systeemcamera.

