Eerste plooibare smartphone is een feit (en hij komt niet van Apple)

26 februari 2018

13u41

Bron: Daily Mirror 12 Multimedia Voor vooruitgang in de wereld der smartphones kijken we meestal naar merken als Apple en Samsung, maar het is ZTE die op het Mobile World Congress voor een grote verrassing zorgt. Het Chinese bedrijf ontwikkelde een plooibare telefoon met twee schermen.

Nog tot 1 maart vindt in Barcelona het Mobile World Congress plaats, waar allerhande merken hun nieuwigheden voorstellen. Zo liet Samsung er voor het eerst de langverwachte S9 en de S9+ zien. Maar ook de wat onbekendere merken hebben iets om te laten zien. Een telefoon die je dubbel kan plooien bijvoorbeeld.

Het toestel werd door ZTE de 'Axon M' gedoopt en is in feite een smartphone met twee schermen. Je kan ze boven of naast elkaar gebruiken, maar ook een van de twee achterover plooien zoals een soort omgekeerde schelp.

Hoe praktisch het plooibare aspect is, moet nog blijken, maar heel wat testers vinden het extra scherm erg handig. Je kan er verschillende functies op splitsen, zodat je bijvoorbeeld met het ene scherm foto's kan maken, die dan meteen op het andere getoond en bewerkt kunnen worden. Met de camera van 20 megapixels en 4GB aan RAM moet dat ook behoorlijk lukken.

Monsterbatterij

Er zijn natuurlijk wel enige nadelen verbonden aan het toestel. Die twee schermen vergen heel wat energie, en de Axon heeft dan ook een krachtige batterij nodig om de boel te laten werken. Het ding is dan ook 230 gram zwaar en 12,2 mm dik, wat je zal voelen in je broekzak. En vraag ons niet waar je daarvoor een handige beschermhoes kan vinden.

Ook het prijskaartje is niet min. Bij ons is de telefoon nog niet te krijgen, maar in de Verenigde Staten gaat hij voor 725 dollar (zo'n 590 euro) over de toonbank.

Le ZTE Axon M associe deux écrans qui peuvent fonctionner indépendamment. #MWC2018 pic.twitter.com/icuHtG6lHO 01net(@ 01net) link