Een week met de Huawei Mate Xs is vooral opletten met je sleutelbos

17 april 2020

Wie zegt dat smartphones niet meer zijn dan rechthoekige toestellen, moeten we tegenspreken. Naast Samsung heeft ook Huawei een plooibare smartphone losgelaten op de Belgische markt. Een dure smartphone wel, die 2.499 euro kost om precies te zijn.

Technologiejournalist van VTM Nieuws, Kenneth Dée, liep een week met het toestel rond en hij ziet de mogelijkheden van het toestel wel. Al zou je volgens hem de Mate Xs enkel mogen kopen als je wil opvallen of het allernieuwste in huis wil hebben. Al zijn bevindingen kom je te weten in bovenstaande video.

