Een veiliger gevoel dankzij een smarthome

22 februari 2019

15u44 0

Een zogenoemd smarthome heeft functies die de woning energiezuiniger en comfortabeler maken. Maar datzelfde ‘slimme huis’ denkt ook de klok rond aan veiligheid. Vijf redenen waarom je je op dat vlak absoluut geen zorgen hoeft te maken.

1. Je smarthome geeft je altijd een veilig gevoel, ook als je alleen thuis bent

In een smarthome heb je nooit echt het gevoel dat je alleen bent. Dankzij bewegingsdetectie in en rond het huis houdt je smarthome je op de hoogte van ongewenst bezoek. En met opvallend flikkerend licht en harde geluiden is meteen ook de hele buurt gewaarschuwd dat er iets aan de hand is. Als je dat wenst, kun je zelfs een soort paniekknop laten installeren die bij het indrukken een alarm activeert en een oproep verstuurt naar een gekozen nummer. Een smarthome gaat op dat vlak véél verder dan een klassiek domoticasysteem. Bij dat laatste ligt de focus vooral op een zo eenvoudig mogelijke bediening. Bij een smarthome draait alles rond het idee van intelligente automatisatie.

2. Je smarthome is nooit met vakantie

Ben je een weekendje weg of in het buitenland op vakantie? Ook dan is het goed om te weten dat je smarthome het thuisfront slim en kordaat bewaakt. De bewegingsdetectie is daarbij trouwens maar een van de wapens. Raken dieven ondanks alles toch binnen, dan zal je smarthome reageren omdat het via sensoren een verhoogde temperatuur of ongewone bewegingen registreert. Gevolg? Stemtechnologie zal de ongewenste bezoekers aanmanen om het huis te verlaten, ramen en deuren openen om een vluchtweg mogelijk te maken en het alarm doen afgaan. Jij (of een externe bewakingsfirma) krijgt meteen een melding via je smartphone. Kortom: een preventief/actief antidiefstalsysteem dat maakt dat geen enkele inbreker er nog graag aan begint.

3. Je smarthome voorkomt een woningbrand

De ultieme nachtmerrie voor iedereen: midden in de nacht wakker worden in bed door een dicht rookgordijn. Wel: in een smarthome is dat bijna zo goed als onmogelijk. Daar waar de klassieke rookmelders een woningbrand detecteren, gaat een smarthome via verwarmingsdetectie elk brandgevaar net proberen te voorkomen. Een koelkast, diepvries of droogkast die niet goed meer werkt of te oud is, zijn makkelijk ontvlambaar. Een smarthome houdt ze alleszins goed in de gaten! Idem dito voor die overkokende pan aardappelen die totaal aan je aandacht is ontsnapt.

4. Je smarthome is slimmer dan je denkt

Een zonnige zomerdag die eindigt in een hels warmteonweer, terwijl je niet thuis bent? Een smarthome beschermt niet enkel de bewoners, maar ook het gebouw zelf. Slimme sensoren beschermen de zonwering tegen felle windstoten of andere delen van het huis in geval van strenge vorst. En watersensoren signaleren in real time een eventuele waterinsijpeling. Ook handig wanneer de wasmachine draait, terwijl jij languit in de zetel ligt.

5. Je smarthome wéét dat de ene bewoner de andere niet is

Zijn de kinderen een avondje home alone? Dan is het altijd een geruststellende gedacht dat het kookvuur niet zomaar aan blijft staan. Of dat je slimme huis meteen zal signaleren dat er iemand aanbelt. En de televisie? Die gaat stipt om 22 uur automatisch uit... Afspraak is afspraak!

Goed om te weten voor de bouwer of verbouwer van een smarthome: ook de verzekeringssector is helemaal mee met deze trend. Wie een nieuw smarthome bouwt of zijn bestaande woning slim maakt, kan dat huis ook perfect verzekeren. Sterker nog: omdat smarthomes schade (inbraak, water, brand,... ) zo veel mogelijk proberen te voorkomen, kan je woonverzekeringspremie ook lager uitvallen. Verzekeraar Fidea geeft eigenaars van een woning met een Fidea Smart Home Label een korting. Meer over de voorwaarden lees je hier.

Ga jij voor een intelligent huis? Dan hou je best eerst even halt bij je verzekeringsbemiddelaar voor meer informatie over smarthomes en je woonverzekering. Dat is slim bekeken!