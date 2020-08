Een tv op je kot: dit zijn de aanraders van onze techredacteur Ronald Meeus

20 augustus 2020

11u30

Bron: tweakers.net/televisies 0 Multimedia In woonkamers zijn televisies van 50 inch (127 cm) of meer al even de standaard. Maar op een studentenkot, waar je meestal geen zeeën van ruimte hebt, gelden andere wetten: je tv blijft qua schermdiagonaal best rond de 43 inch (110 centimeter). Dit zijn de meest plaatsbesparende, kwalitatief hoogstaande, én betaalbare tv’s van het moment, klaar om meteen aan de ‘kotuitzet’ toegevoegd te worden.

Samsung UE43TU7100 (€ 415)

Bij marktleider Samsung is deze UE43TU7100 beste aanbieding in deze prijs- en ruimtecategorie. Het is een 43-inch 4K-tv voor 415 euro. Als besturingssysteem voor de Smart TV krijg je Samsungs eigen Tizen-platform: plezierig om doorheen te navigeren. Qua aansluitingen is het met maar 2 hdmi-ingangen vrij magertjes, maar aan Netflix of andere streamingdiensten kun je natuurlijk via de tv zelf, daar heb je bijvoorbeeld geen Google Chromecast voor nodig. Ook een dvd- of blu-rayspeler vinden de meeste studenten toch geen must.



Pas je cookie instellingen Je cookie instellingen zorgen ervoor dat deze inhoud niet getoond wordt.Pas je cookie instellingen hier aan.

LG 43UM7050 (€ 315)

De prijsbreker uit dit rijtje is zonder enige twijfel dit toestel van LG Electronics, dat momenteel op slechts iets meer dan 300 euro geprijsd staat. Voor dat weinige geld krijg je een keurig 4K-model met drie hdmi-ingangen. Ideaal om een laptop én een gameconsole op aan te sluiten. Voor dit geld krijg je niet de oledbeeldtechnologie waarvoor LG-tv’s zo bekend staan, maar met de True Color Accuracy-technologie van het bedrijf krijg je wel realistische kleuren op het scherm. De speakers leveren ook virtuele surround, leuk voor de kotfeestjes.



Pas je cookie instellingen Je cookie instellingen zorgen ervoor dat deze inhoud niet getoond wordt.Pas je cookie instellingen hier aan.

Philips 43PUS7304 (€ 460)

Philips gaat er prat op dat het ook aan de tv’s met een kleinere schermdoorsnede en een scherpere prijs innovaties - in dit geval de Ambilight-verlichting - toevoegt. Hoe interessant dat is voor een studentenkot is wel maar de vraag: je moet je tv al tegen een grote witte muur kunnen plaatsen om er echt het effect van te zien. Anders zal de geprojecteerde gloed van je tv-scherm eerder storend werken. Verder heeft deze 43-incher 4K-beeld en het besturingssysteem is Android TV.



Pas je cookie instellingen Je cookie instellingen zorgen ervoor dat deze inhoud niet getoond wordt.Pas je cookie instellingen hier aan.

Sony Bravia KD-43XG8096 (€ 520)

Echte prijsbrekers zijn de Sony-televisies met 4K-beeld meestal niet, maar je krijgt wel aardig wat in de plaats voor je 500 euro. Er is het Android TV-besturingssysteem, maar vooral: er zijn vier HDMI-poorten en drie USB-aansluitingen. Erg handig als je veel randapparatuur op je tv wil aansluiten.



Pas je cookie instellingen Je cookie instellingen zorgen ervoor dat deze inhoud niet getoond wordt.Pas je cookie instellingen hier aan.



Pas je cookie instellingen Je cookie instellingen zorgen ervoor dat deze inhoud niet getoond wordt.Pas je cookie instellingen hier aan.

Lees ook:

Deze 5 punten zijn van cruciaal belang als je een nieuwe televisie koopt

LG CX 48" oled-tv Review - Eindelijk een kleiner maatje

LG GX oled-tv Review - Platter dan de platste televisie