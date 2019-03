Een smartphone opladen in 17 minuten? Deze supersnelle lader kan het kg

26 maart 2019

22u39

Bron: The Verge 0 Multimedia Chinese smartphonefabrikant Xiaomi heeft een snellader getoond die 100 watt levert. Daarmee zou zelfs een grote smartphonebatterij in amper 17 minuten volledig kunnen worden opgeladen. Het gaat voorlopig nog maar om een demonstratie: de technologie werd nog niet in een toestel verwerkt.

De waanzinnig snelle laadtechnologie is te zien in een filmpje dat gedeeld werd door Lu Weibing, directeur van Xiaomi’s smartphonemerk Redmi. In het filmpje is te zien hoe de snellader van Xiaomi een smartphone met een batterij van 4.000 mAh oplaadt in amper 17 minuten.



Een andere smartphone, met een batterij van 3.700 mAh, hangt aan de snellader van Chinese concurrent Oppo en is na 17 minuten ‘slechts’ voor 65 procent opgeladen. Het gaat om Oppo’s Super VOOC-lader van 50 watt, toch één van de snelste laders op de markt.

100 watt

De snellader van Xiaomi zou zo snel werken omdat het maar liefst 100 watt door de smartphone jaagt. Voor de duidelijkheid: dat kan niet bij eender welk toestel. Zoals bij elke snellader, moet je toestel compatibel zijn met de snellaadtechniek, vooraleer het ook de opgeleverde stroom aan dat tempo kan ontvangen. Zou je deze kabel in je huidige smartphone steken, dan laadt die gewoon op aan het maximaal toegelaten wattage voor jouw toestel.



Xiaomi zou de techniek dus eerst moeten verwerken in een smartphone, maar daarover geeft het geen verdere details. Mocht het ooit toch in één van de Xiaomi-toestellen terechtkomen, dan bestaat de kans dat die smartphone ook in Europa verkrijgbaar zal zijn. Het is immers al langer bekend dat Xiaomi ook in onze contreien wilt uitbreiden.

