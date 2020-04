Een smart speaker van Apple, Google of Amazon? Dit zijn de verschillen Ronald Meeus

17 april 2020

08u33

Bron: tweakers.net/smarthome 0 Multimedia Alexa heerst, Siri is al negen jaar oud en Google Home spreekt Vlaams. Alexa heerst, Siri is al negen jaar oud en Google Home spreekt Vlaams. Tweakers.be zet de belangrijkste weetjes over de populairste smart speaker-varianten op een rij.

Amazon Alexa: nog geen vaste voet

Wereldwijd is Amazons Alexa marktleider wat slimme assistenten betreft, maar dat komt vooral omdat de AI van het Amerikaanse bedrijf een snelle groei nam in de Verenigde Staten. In Europa is dat heel wat minder: hier lijken we eerder geneigd om Google Assistant binnen te halen.

De taalbarrière is een factor: Amazon heeft nog geen Nederlandse versie van Alexa. Bij ons vind je drie varianten van Amazons eigen Echo smart speaker (Alexa inclusief): Echo Plus (150 euro), Echo (117 euro) en Echo Dot (67 euro). Hoe duurder de toestellen, hoe beter de audio, al zijn er ook kleine verschillen in het aantal gespecialiseerde smart home-platformen waarmee ze samenwerken.

Google Home: ook in het Vlaams

Slimme speakers zijn in de regel vooral een fancy kastje met speakers, microfoons en een antenne voor draadloos internet erin. Het zware werk - het verstaan van je commando’s en het bijleren over je voorkeuren - gebeurt strikt genomen buiten de toestellen zelf, in de cloud.

Om die reden legt Google zijn meest eenvoudige smart speaker, de Nest Mini, voor minder dan 50 euro in de winkel. Voor een gebruiker is het supersimpel om er een paar te kopen: eentje voor de keuken, de badkamer, de woonkamer, de garage… die je allemaal toegang verlenen tot je Google Assistant.

Het grote voordeel aan Google Home voor Belgische gebruikers is dat het systeem niet alleen Nederlands, maar ook Vlaams verstaat! En dat er ook een paar specifiek Belgische diensten - zoals Belgisch radionieuws of toegang tot pakweg de diensten van Colruyt of de NMBS - op het systeem zitten.

Apple HomePod: duurder dan de rest

Met Siri was Apple het eerste van de grote techbedrijven dat een slimme assistent in zijn smartphones en tablets installeerde. Dat was - hou je vast - al in 2011, in de iPhone 4S. Een jaar eerder was de slimme assistent ook al beschikbaar via een downloadbare app. Ondertussen wordt Siri druk gebruikt op smartphones, maar ook Siri wist de huiskamer nog niet volledig te veroveren. Apple heeft wel een slimme speaker op de markt, de HomePod, maar die brak vooralsnog geen potten, ook al omdat hij qua prijs - 300 euro - fors uitsteekt boven de producten van Google en Amazon.

Smart speakers zijn overal

Natuurlijk zaten de slimme assistenten van Google en Apple al lang in de mobiele toestellen en computers van de fabrikanten. Denk bijvoorbeeld aan MacBooks en Chromebooks, gebaseerd op het tweede besturingssysteem van Google. Het aantal toestellen waarin de huis-AI van de drie grote fabrikanten zit, is de afgelopen twee jaar stevig gegroeid.

Google Assistant zit nu in de meeste tv-toestellen met Android TV als besturingssysteem, van merken als Philips en Sony. Voor fabrikanten van draadloze speakers, zoals Sonos, was het een maar een kleine moeite om er ook toegang tot de smart assistants in te bouwen, dus de meeste ervan dragen gewoon alle drie de systemen. En dan is er de felle opmars van de zogenaamde ‘hearables’: koptelefoons als de Momentum Wireless van Sennheiser en de WF-1000XM3-oortjes van Sony laten je binnen- of buitenshuis communiceren met de AI-butlers, zonder dat je daarvoor zelfs je smartphone moet bovenhalen of in de buurt van een slimme speaker moet staan.

