Een krachtige batterij is een van de belangrijkste dingen voor een smartphone: dit zijn de 5 beste

15 oktober 2019

11u01

Bron: tweakers.net/smartphones 0 Multimedia Op zoek naar een smartphone waarvan de batterij lang meegaat? Deze recente toestellen zorgen ervoor dat je minstens een volle dag doorkomt zonder tussentijdse laadbeurten.

Huawei P30 (€ 480)

De nieuwe topper van Huawei stelt sowieso niet teleur, ook niet qua uithoudingsvermogen. Bij webbrowsen houden zowel de P30 als de P30 Pro het ongeveer veertien uur vol, waardoor ze meteen helemaal boven het klassement zitten. Huawei blijft ook investeren in nog betere batterijprestaties: de Mate 30 en Mate 30 Pro die binnenkort gelanceerd worden, zouden wel eens spectaculaire resultaten in die zin durven neerzetten. Bekijk hier de Huawei P30.

Apple iPhone 11 Pro Max (€ 1.249)

iPhones mogen veel troeven hebben, stevige batterijen horen daar vaak niet echt bij. Zo gingen de batterijen van de iPhone XS en XS Max echt niet lang mee, toch niet in vergelijking met de concurrentie. Apple zelf vond dit blijkbaar ook scheef, want de nieuwe iPhone 11 Pro en Pro Max hebben opmerkelijk meer accucapaciteit dan hun voorgangers.

Het nieuwe oledscherm van de iPhone 11 Pro Max zou ook vijftien procent zuiniger zijn dan dat van zijn voorganger (volgens de metingen van Display Mate). De A13-soc (System On a Chip) is zuiniger, dat speelt mee. Zo komt de 11 Pro Max heel goed uit de verf in onze browsertests en eindigt ie op de tweede plek wat betreft de accuduur. Bovendien heeft Apple ook het licht gezien: er zit nu eindelijk een snellader in de doos. Bekijk hier de Apple iPhone 11 Pro Max.

Samsung Galaxy Note 10+ (€ 942)

De drie S10-smartphones uit de Samsung Galaxy-reeks scoorden sowieso al indrukwekkend wat accuduur betreft, maar met de afgelopen zomer gelanceerde Note 10+ deed Samsung er nog een schepje bovenop.

De Note 10+ kreeg een accu met een 300 mAh groter vermogen dan die van zijn voorganger Note 9 (mAh staat voor milliampère per uur, of hoe lang (in uren) de batterij een bepaalde stroom (mA) kan geven (h x mA), nvdr). Maar, dat vertaalt zich niet per se in een langere accuduur: het scherm van de Note 10+ is groter dan dan van de Note 9 en ook de processor en de software spelen een rol. In browsertests houdt de Note 10+ het ongeveer een uurtje langer vol dan de Note 9. In de praktijk houden we het ongeveer twee dagen vol met het toestel zonder laadbeurt, gesteld dat we niet al te gek doen. Bekijk hier de Samsung Galaxy Note 10+.

Xiaomi Mi 9T Pro (€ 379)

Het Chinese merk Xiaomi scoorde altijd goed op batterijduur. In de nieuwe Mi 9T Pro zit nu een stevige 4000mAh-accu. In de dagelijkse praktijk is de accuduur prima. Idem in stand-by: ‘s nachts zie je niet meer dan een paar procent van de accu afgaan. Bij intensief gebruik zingt hij het ongeveer een dag uit, en ook laden gaat snel. De meegeleverde lader is dan wel geen snellader, maar na een half uur opladen registreerden we toch een batterijpercentage van 43 procent. Bekijk hier de Xiaomi Mi 9T Pro.

OnePlus 7T Pro (€ 759)

De 7T Pro van het Chinese OnePlus is geen accuwonder, al is de telefoon in stand-by nog redelijk zuinig. Met minder intensief gebruik zal je vast wel de dag doorkomen, de meer intensieve gebruikers zullen merken dat het krap wordt. Het eindresultaat valt tussen 9,5 en 10 uur: ongeveer dezelfde score als eerdere toestellen van OnePlus. Op zich niet slecht, maar de meeste smartphones hebben intussen wel een betere accuduur; het gemiddelde ligt nu boven de tien uur. Hij laadt wel heel wat sneller op dan de OnePlus 7 Pro. Bekijk hier de OnePlus 7T Pro.

