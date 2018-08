Een drone die koffie komt brengen? Misschien is hij er sneller dan je denkt sam

22 augustus 2018

21u19

Bron: anp 1 Multimedia Vliegt onze koffie straks letterlijk naar ons toe? Het zou best wel eens kunnen, want de Amerikaanse technologiereus IBM werkt aan een slimme koffiedrone die bekertjes koffie moet kunnen uitdelen, op café of op kantoor.

De voormalige computerfabrikant richt zich tegenwoordig steeds meer op zaken als kunstmatig bewustzijn en clouddienstverlening. Nu heeft IBM een patent aangevraagd bij het US Patent Office.

Volgens zakenkrant Financial Times zou de drone niet alleen koffie kunnen brengen, hij zou ook in de gaten hebben wanneer iemand dringend behoefte heeft aan een cafeïneshot. In het toestel zitten dan ook allerlei camera's en biometrische technologie verwerkt.

Het is niet duidelijk of IBM effectief een koffiedrone op de markt wil brengen. Aan de Financial Times weigerde het bedrijf commentaar, maar USA Today kreeg wel een woordvoerster te pakken: "IBM moedigt zijn onderzoekers aan hun interesses na te streven, ook al worden hun uitvindingen niet allemaal commerciële producten", was haar reactie.

Bekijk ook: