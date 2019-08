Ecoprogramma’s op je wasmachine: wat spaar je er mee uit? Ronald Meeus

27 augustus 2019

11u30

Bron: tweakers.net/huishoudtoestellen 0 Multimedia Zet het ecoprogramma van je wasmachine aan, en de was gaat veel trager vooruit, maar je hebt tegelijkertijd wel een pak minder energie verbruikt. Hoe werkt dat eigenlijk? En bespaar je daar het meest mee?

De meeste wasmachines die je vandaag in de winkel vindt, beschikken over een ecostand. Dat lijkt een soort ‘toverknop’ waarmee je direct minder energie verbruikt om je vuile was weer proper te maken. Natuurlijk zit daar meteen ook een keiharde afweging achter, die ervoor zorgt dat niet iedereen zo wild is van dat standje: een was die draait op ecostand, draait namelijk trager. Véél trager. Volgens onderzoeken van onder meer de Nederlandse Consumentenbond moet een gemiddelde wasmachine op ecostand ongeveer zes uur draaien om het programma te voltooien. Bij een normale wasbeurt op 60 graden is dat eerder tussen de twee en drie uur.

Geduld brengt op

Wie duurzaam wil wassen, moet dus veel geduld hebben. Het voordeel is wel ontegensprekelijk: onder consumenten- en milieuvoorlichtingsorganisaties en fabrikanten van de machines luidt de consensus dat een ecoprogramma gemakkelijk dertig tot veertig procent zuiniger wast dan een normaal wasprogramma. De truc zit hem trouwens niet in het feit dat de trommel trager draait, zoals de gangbare mythe over ecoprogramma’s luidt. Het tragere proces komt omdat er minder water verbruikt wordt, en het gebruikte water ook op een iets lagere temperatuur wordt verwarmd, maar dan langer. En dus wel aan dezelfde trommelsnelheid. Om die reden is het van cruciaal belang dat je, voordat je de ecostand aanzet, je temperatuur op dezelfde hoogte instelt als wanneer je hem gewoon zou wassen. Was je van plan om je wasgoed er op 60 graden door te draaien, dan laat je dat gewoon op die temperatuur staan: de slimme software van het ecoprogramma past zelf de warmte aan.

Wat spaar je uit?

De concrete opbrengst van een wasbeurt op ecostand loopt niet in de euro’s, maar in de eurocenten. De winst van dertig tot veertig procent kan ook worden uitgedrukt in de rekenkundige basis van energieverbruik: een doorsnee wasmachine verbruikt circa 1,1 kilowattuur (kWh) aan energie voor een normaal wasprogramma van 60 graden. Bij een ecoprogramma is dat eerder 0,66 kWh.

Aan een gangbare energieprijs van € 0,25 per kilowattuur vertaalt zich dat naar een uitgave van 27,5 eurocent per uur voor het gewone programma, en 16,5 eurocent in ecostand. De winst daarvan uittellen houdt dus alleen maar steek op héél lange termijn, 10 jaar bijvoorbeeld. Dat is ook per definitie het soort termijn waarop goed overwogen consumentenkeuzes op gebied van wasmachines (en andere energierovende huishoudtoestellen) opbrengen: je ziet de uitgespaarde euro’s nooit meteen op je bankrekening tuimelen, maar over de jaren heen loopt de winst wel vaak in de honderden euro’s.

Combineren is de boodschap

Maar wat dan met die vervelende langere wastijd? Dat is allemaal een kwestie van je was goed te plannen. Sowieso ben je beter af om je wasmachine ‘s nachts te laten draaien, want dan profiteer je ook van het daltarief wat energie betreft.

Het valt verder aan te raden dat je een wasmachine met het hoogste energielabel - A+++ - in huis haalt. Dat label wordt toegekend op basis van het normale energieverbruik van het toestel, en de inzet van de ecostand - een keuze waarmee je als gebruiker actief inbreekt op de normale mechaniek van het toestel - levert een energiewinst op die bovenop de normale werking komt.

Drie toppers met een ecoknop

Deze drie wasmachines beschikken zowel over A+++-label als ecoknop, en worden het felst gesmaakt door gebruikers.

1. Siemens IQ500 (€ 729)

2. Samsung AddWash WW80K6404QW (€ 539)

3. Miele WDD330 WPS SpeedCare 1400 (€ 1.048)

