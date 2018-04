Duizenden Russen op straat tegen blokkering van berichtenapp Telegram IVI

30 april 2018

19u15

Bron: Belga 0 Multimedia Duizenden Russen, onder wie de bekende Kremlin-criticus Alexej Navalny, zijn in de hoofdstad Moskou op straat gekomen tegen de verstrenging van de controle op het internet. Aanleiding is de blokkering van de berichtenapp Telegram door de Russische autoriteiten.

Volgens de politie en de autoriteiten lokte de manifestatie 8.000 mensen, wat relatief veel is voor een door de oppositie georganiseerde bijeenkomst. Ter vergelijking: in augustus kwam voor een gelijkaardige protestactie tegen restricties op het internet slechts een duizendtal mensen opdagen.

De manifestanten hadden spandoeken en borden bij met antiregeringsslogans en Russische vlaggen, en riepen slogans als "Poetin is een dief" of "Blijf niet zwijgen".

Oprichter

Tijdens een toespraak bedankte Navalny Pavel Doerov, de Russische oprichter van de app. "Bedankt Pacha Dourov om te spreken over verzet. Want verzet tonen, dat is iets doen, dat is niet zwijgen maar spreken", zei hij. Doerov bedankte op zijn beurt de deelnemers aan de manifestatie, "een eerste in haar soort", via het socialemedianetwerk Vkontakte. "Jullie energie verandert de wereld", klonk het.

Inlichtingendiensten

De berichten die verstuurd worden via Telegram, zijn versleuteld, waardoor de inlichtingendiensten niet kunnen meelezen. De Russische autoriteiten lieten de app eerder deze maand blokkeren, nadat ze geëist hadden om de code vrij te geven waarmee de verstuurde boodschappen ontcijferd kunnen worden.

De app werd kort na de herverkiezing van president Vladimir Poetin geblokkeerd. Tijdens zijn vorige mandaat had de president in naam van de strijd tegen het terrorisme en extremisme de greep van de autoriteiten op het internet al aanzienlijk versterkt. Bepaalde analisten zien daarin een manier om het politieke debat te controleren en te kritische stemmen monddood te maken.