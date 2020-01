Droogkast kopen? Dit is onze top 3 Ronald Meeus

17 januari 2020

11u30

Bron: tweakers.net/huishoudtoestellen 0 Multimedia Droogkasten waren de afgelopen jaren onderhevig aan veel vernieuwing, zowel qua energieverbruik als wat de functies betreft. De kans is daardoor groot dat je een verouderd model in huis hebt. Onze specialist van technologiewebsite Tweakers.be baande zich een weg door het enorme aanbod om de beste toestellen van het moment te vinden.

Onze keuze viel op drie modellen in evenveel categorieën: een budget- en upgrademodel en het toestel met de beste prijs-kwaliteitsverhouding.

Belangrijk om te weten: droogkasten hebben gemiddeld meer energie nodig dan andere grote huishoudtoestellen. Het energielabel is dus echt van tel. Om die reden kozen we altijd minstens voor een A+-label, de allerbeste keuzes hebben het hoogste A+++-label.

We gingen ook vastberaden voor warmtepompdrogers, omdat ook die een belangrijk verschil maken in je water- en energieverbruik. Een warmtepomp zorgt immers voor een geavanceerde condensatie, waardoor het drogingsproces ook veel energie-efficiënter is. De oude condensdrogers en luchtafvoerdrogers zijn trouwens ook stilaan van de markt aan het verdwijnen.

Beste budgetmodel: Beko DS7331PX0BX (€ 375)

Dit toestel van Beko heeft een capaciteit van 7 kg en 15 programma’s. Met de uitgestelde start bepaal je zelf wanneer de droogkast moet starten en de vochtigheidssensor zorgt ervoor dat je niet te veel water verbruikt. Daarnaast kies je zelf het gewenste droogresultaat en de droogkast bepaalt dan hoe lang de cyclus duurt. Goed voor je energiefactuur én je wasgoed. Bekijk hier de Beko DS7331PX0BX.

(lees verder onder de foto)

Beste upgrademodel: Bosch WTW 8546 (€ 667)



Wie veel betaalt aan zijn of haar droogkast - en een prijs van 900 euro is al ordentelijk - verwacht uiteraard alle moderne functies én een optimaal energiebesparend toestel. Deze klepper van het Duitse Bosch heeft een bijzonder laag energieverbruik: jaarlijks komt het toestel gemiddeld aan 176 kWh, of een jaarkost van 55 euro(*). Het upgrade-element zit vooral in hoe het toestel je wasgoed behandelt: de structuur van de trommel houdt je textiel optimaal in ere. Bekijk hier de Bosch WTW 8546.

(lees verder onder de foto)

Beste prijs-kwaliteit: Whirlpool FTBE M11 82 (€ 469)

Ondanks zijn heel schappelijke prijs, heeft deze krachtige (en stille) Whirlpool-machine een erg interessante nieuwigheid: je hoeft je niet langer te haasten om de trommel leeg te maken, want dankzij het FreshCare+-programma houdt het toestel je wasgoed nog zes uur lang fris. Hoe? Door de temperatuur in de trommel tussen de 35 en 42 graden te houden en zachte trommelbewegingen te maken, zodat je wasgoed geur- en kreukvrij blijft. De combinatie van uitstekende functies en de zachte prijs maakt dit voor ons het toestel met de beste prijs-kwaliteit en meteen ook onze aanrader. Bekijk hier de Whirlpool FTBE M11 82.

Tip: Bekijk hier andere uitstekend beoordeelde droogkasten.

(lees verder onder de foto)

(*) Deze energiekost wordt berekend op basis van het jaarlijks energieverbruik van het toestel en de gemiddelde energieprijs van 0,31 euro per kWh (kilowattuur).

Lees ook:

Zo voordelig is een ecoprogramma op je wasmachine

Dit zijn de beste strijkijzers van het moment

De beste keukenrobots: dit zijn onze aanraders