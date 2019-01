Dronemaker DJI legt interne fraude bloot: 130 miljoen euro verlies door tientallen corrupte werknemers kg

21 januari 2019

13u23

Bron: Belga 0 Multimedia Het Chinese DJI, 's werelds grootste fabrikant van drones, is het slachtoffer geworden van interne fraude. Daarbij waren 45 werknemers betrokken en werd het bedrijf opgezadeld met een verlies van meer dan een miljard yuan (130 miljoen euro).

In een interne mededeling die vrijdag verspreid werd, preciseerde DJI dat zestien gevallen momenteel onderzocht worden door de politie, en dat 29 andere werknemers ontslagen zijn. De meesten van hen maakten deel uit van de aankoopdienst en maakten prijsafspraken met leveranciers.



"DJI tolereert geen corruptie", aldus een woordvoerder, die benadrukt dat het eerste onderzoek nog maar het topje van de ijsberg blootgelegd heeft. Een honderdtal mensen zou betrokken kunnen zijn in de zaak, die aan het licht kwam toen het bedrijf zijn beheersprocessen herzag in 2018.



DJI bouwt 70 procent van de drones voor particulier gebruik wereldwijd.

