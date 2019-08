Drie mythes over het opladen van je smartphone Ronald Meeus

26 augustus 2019

09u00

Bron: tweakers.net/smartphones 1 Multimedia Is het beter om de batterij van je smartphone helemaal te draineren? Gaat een krachtigere batterij ook noodzakelijk langer mee? Hoe zit het met snelladen? Over de batterij van smartphones wordt veel geschreven, maar geloof niet alles. Dit zijn drie gangbare mythes ontkracht.

1. Mythe 1: milliampères zeggen alles

De capaciteit van een smartphonebatterij wordt uitgedrukt in milliampères (mAh). Maar dat zegt niet altijd iets over hoe lang ze meegaat: ook de zuinigheid van cruciale energieslurpende componenten, met name het scherm en het System on a Chip of SoC (zoals men vandaag de centrale chip in het toestel noemt), heeft een invloed op hoe lang je op één volgeladen batterij verder kunt. Onze redacteurs doen bijvoorbeeld een browsertest, en daaruit blijkt dat de toestellen met de hoogste mAh-waarde niet noodzakelijk het langste meegaan.

Dit zijn de smartphones met de beste batterij van het moment

De toestellen met de beste batterij tot nu toe, de Huawei Mate 20 of P30, hebben niet dezelfde batterijcapaciteit (die van de Mate 20 is 4.000 mAh, die van de P30 3.690), maar je zou op beide wel 13 uur en drie kwartier ononderbroken kunnen browsen op een wifi-netwerk voordat de batterij uitvalt. De iPhone XR, die de tweede beste testresultaten van het moment geeft, levert net geen 13 uur browsen voor een batterij met slechts 2.941 mAh. En de Honor View 20, de smartphone met de derde beste batterij van het moment, heeft een krachtige 4.000 mAh-batterij, maar stelt daar slechts 11 uur en 41 minuten browsen tegenover.

1. Huawei Mate 20: € 358.

1.bis. Huawei P 30: € 522.

2. iPhone XR: € 735.

3. Honor View 20: € 380.

2. Mythe 2: je moet hem helemaal laten leeglopen

Niet dus, maar het kan ook geen kwaad. Wanneer je dat echt consequent doet, dan kan het op lange termijn wel schade berokkenen aan de batterij, maar je smartphone af en toe eens per ongeluk laten leeglopen is hoegenaamd niet erg. Waar je wél voor moet opletten is dat je hem niet iedere nacht helemaal laat vollopen tot 100 procent, en hem vervolgens nog ingeplugd houdt. Daardoor wordt er nog een ‘trickle charge’ doorgegeven, een minimum aan stroom zodat de batterij op dat maximum blijft, maar die constante extra energie ‘stresseert’ je batterij. Waardoor ze op langere termijn minder lang meegaat. Moderne smartphones hebben echter vaker en vaker een ingebouwde beveiliging hiertegen, waardoor deze bepaling minder en minder relevant wordt.

3. Mythe 3: snelladen heeft geen invloed op batterijkwaliteit

Natuurlijk is snelladen niet noodzakelijk nefast voor je batterij: anders zouden fabrikanten er niet mee blijven wegkomen. Maar wanneer je voor je dagelijkse laadbeurt uitsluitend die snellader gebruikt, kun je er op langere termijn weleens bekaaid uitkomen: snelladen doet de batterij ook behoorlijk heet lopen, en wanneer dat constant gebeurt heeft dat een invloed op de levensduur van het ding.

