Draadloos printen vanaf je smartphone of tablet: zo werkt het

Ronald Meeus

14 februari 2020

08u30

Bron: tweakers.net/laptops 0 Multimedia Met je laptop naar de printer lopen, een usb-kabel aansluiten en dan pas printen? Het is één manier om het te doen, maar niet noodzakelijk de elegantste. Zelfs de meest budgetvriendelijke printers sluiten zich tegenwoordig gemakkelijk aan op je draadloze netwerk thuis, waardoor je in principe van overal - en met eender welk toestel - je printopdracht kunt versturen.

Oké, niet álle printers die vandaag in het winkelrek staan kan je op wifi aansluiten, maar lang zal je niet moeten zoeken. Zelfs die modellen die het vriendelijkst zijn voor je portemonnee (denk prijzen vanaf zo’n 35 euro) maken probleemloos de connectie. Wanneer je een printer kiest, zijn er dus eigenlijk geen redenen waarom je er geen printer met wifi zou nemen. Bekijk hier alle printers mét wifi.

Printen via wifi

Connectie maken met je thuisnetwerk is wel vaak een éénmalig gehannes. De interface op het toestel wijst je meestal wel vlotjes de weg, maar het is het invoeren van je wachtwoord dat vaak voor wat (nogmaals: eenmalige) ellende zorgt. Niet alle printers hebben een aanraakscherm, waardoor het vaak even duurt voordat je de juiste letters, cijfers en andere tekens hebt geselecteerd met de pijltjes- en oké-toetsen. Ook wanneer je printer over een touchscreen beschikt, kan dat nog lastig zijn: die dingen zijn meestal zo klein dat je snel een letter of cijfer verkeerd tikt.

Het goede nieuws: dat hoeft maar één keer te gebeuren. Vanaf het moment waarop je printer op het netwerk zit, wordt het een makkie. De besturingssoftware van je Windows pc of Mac vindt hem in de regel automatisch.

Wanneer dat door omstandigheden eens niet gebeurt, ga je naar de instellingen in het Start-menu (Windows) of je Voorkeuren (Mac), en kies je je printer handmatig, of download je indien nodig de juiste besturingssoftware. Eens het toestel op het netwerk zit, gaat het in de regel vlot.

Printen vanaf je smartphone

Een wifiprinter in huis neemt niet alleen afdrukopdrachten van je computer aan: ook mobiele toestellen worden tegenwoordig vlot herkend. Apple en Google hebben daarvoor relatief nieuwe modules ontwikkeld voor hun besturingssystemen.

Bij iOS heb je AirPrint, dat rechtstreeks de verbinding maakt met een printer op je netwerk, en dat toelaat om vanuit een hoop apps (via de ‘Deel’-knop, het pijltje dus) te printen.

Bij Android-smartphones heb je tegenhanger Google Cloud Print, dat na een eerste koppeling zelfs van eender waar op het internet een printopdracht doorstuurt naar de printer thuis.

De printer die je koopt, moet wel compatibel zijn met die nieuwe systemen. Maar de standaarden in kwestie zijn ondertussen al goed ingeburgerd.

Bekijk hier printers die compatibel zijn met:

- Apple AirPrint

- Google CloudPrint

- Beide (Apple en Google)

Onze top 3

1. Canon Pixma MG5750 (€ 64,50)

Kenmerken: Inkjet all-in-one (Kleur) met wifi, printsnelheid 12,6-9 ppm (page per minute). Compatibel met: Apple AirPrint & Google CloudPrint

2. HP Envy 6230 All-in-One fotoprinter (€ 65,50)

Kenmerken: Inkjet all-in-one (Kleur) met wifi, printsnelheid 13-8 ppm (page per minute). Compatibel met: Apple AirPrint

3. Xerox WorkCentre 6025 (€ 251,27)

Kenmerken: Laser, LED all-in-one (Kleur) met wifi, printsnelheid 12-10 ppm (page per minute). Compatibel met: Apple AirPrint en Google CloudPrint

