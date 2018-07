Donald Trump klopt paus als meest gevolgde machthebber op Twitter jv

10 juli 2018

13u15

Bron: AFP/BELGA 0 Multimedia Donald Trump blijft de meest gevolgde machthebber op Twitter. De Amerikaanse president gaat paus Franciscus en de Indiase premier Narendra Modi vooraf. Dat blijkt uit een onderzoek van de website Twiplomacy.

In oktober 2017 liet Twiplomacy al weten dat Trump meer volgelingen heeft dan de paus. De 72-jarige Trump heeft nu 52 miljoen volgers op Twitter, de 81-jarige paus heeft er 47 miljoen. De Argentijnse kerkvader gebruikt wel negen talen op Twitter, waaronder het Latijn, Arabisch en Duits. De Amerikaanse president gebruikt enkel Engels.

De Indiase premier Modi bekleedt de derde en vierde plaats in de rangschikking: hij heeft 42 miljoen volgers op zijn persoonlijk account en 26 miljoen op zijn institutionele.

In Europa is de Britse premier Theresa May de meest gevolgde machthebber. Het officiële account @10DowningStreet telt 5 miljoen volgers. De Franse president Emmanuel Macron staat met 3 miljoen volgers op de tweede plaats.

In België zijn eerste minister Charles Michel (213.000 volgers), minister van Buitenlandse Zaken Didier Reynders (139.000 volgers) en het Koninklijk Paleis (93.600 volgers) de koplopers.