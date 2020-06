Dit zijn verrassende jobs die je als ingenieur kan doen Ingenieurs - Jobat

22 juni 2020

08u00

Bron: jobat.be 2 Jobs De racestrategie van een Formule 1-team bedenken, alcoholvrije gin produceren, veestallen ontwerpen... Voor wie het nog niet wist: ingenieurs doen wel wat meer dan bruggen bouwen. Maar ook in minder spectaculaire functies kan je van de van de platgetreden paden afwijken. De racestrategie van een Formule 1-team bedenken, alcoholvrije gin produceren, veestallen ontwerpen... Voor wie het nog niet wist: ingenieurs doen wel wat meer dan bruggen bouwen. Maar ook in minder spectaculaire functies kan je van de van de platgetreden paden afwijken. Jobat.be koos er enkele uit.

Preventie-ingenieur

Preventie op vlak van veiligheid en hygiëne is niet alleen belangrijk, het is ook wettelijk verplicht. Als preventie-ingenieur adviseer je jouw werkgever of klant op vlak van preventiebeleid. Mogelijk vragen de recruiters een bijkomende opleiding, bijvoorbeeld preventieadviseur niveau 1.

Biomedisch ingenieur

Als biomedisch ingenieur integreer je ingenieurstechnieken in een medische omgeving. Medische apparatuur is cruciaal in de gezondheidszorg. Medische beeldvorming, biomechanica, robotica: het zijn maar enkele van de technologische toepassingen die in medische en onderzoekinstellingen worden gebruikt.

Ingenieur landmeten

Met een diploma industrieel ingenieur landmeten op zak kan je een boel richtingen uit. Uiteraard kan je aan de slag als zelfstandig landmeter-expert. Maar ook grote bouw- en wegenisbedrijven zien je graag komen als werfleider. De overheid, studiebureaus, nutsbedrijven, immobiliënbedrijven en baggeraars zijn maar enkele van de andere potentiële werkgevers.

Lucht- en ruimtevaartingenieur

Een vliegtuig of ruimtetuig zo efficiënt mogelijk laten vliegen, dat doet de lucht- en ruimtevaartingenieur. Luchthavens, vliegtuigbouwers, luchtvaartmaatschappijen of ruimtevaartorganisaties zijn de plekken waar veel van deze ingenieurs werken. En net als andere ingenieurs kunnen ze met hun brede bagage ook aan de slag in andere technologieën.

Software-ingenieur

ICT-kennis is in tijden van digitalisering gegeerd. Software-ingenieurs kunnen uiteraard aan de slag in ICT-bedrijven. Maar ook in andere sectoren is er nood aan de ontwikkeling en het testen van software. Denk bijvoorbeeld aan de finance of de energiesector.

Vrijwilliger

Als ingenieur bezit je door jouw opleiding en werkervaring een boel expertise. Die kan je ook als vrijwilliger inzetten om anderen een stap vooruit te helpen. Zo kan je voor Ingenieurs zonder Grenzen een technische studie uitvoeren en een tot drie weken naar het Zuiden trekken. Daar help je bij niet-commerciële projecten rond water, energie, landbouw, bouw en milieu. Je kan ook in België aan de slag als vrijwilliger, bijvoorbeeld door bijles te geven.

