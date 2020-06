Dit zijn de zes smartphonetoppers van het moment Ronald Meeus

26 juni 2020

11u30

Bron: tweakers.net/smartphones 0 Multimedia Ben jij een luxebeest als het op smartphones aankomt? Enkel het allerbeste met de laatste nieuwe features is goed genoeg voor jou? Dan kijk je in het winkelrek best naar de zogenaamde vlaggenschipmodellen; de toppers van elk merk. Deze 6 zijn natuurlijk prijzig, maar de lovende reviews bevestigen dat je tenminste geen miskopen doet.

OnePlus 8 Pro (vanaf € 649)

De nieuwe OnePlus 8 Pro is een prima smartphone, met troeven als zijn algehele snelheidservaring, zijn vlotte vingerafdrukscanner en zijn franjeloze Android-versie. De camera achterop is een behoorlijke stap vooruit. Met de nieuwe en grotere primaire sensor legt de 8 Pro veel detail vast en ook de ultragroothoekcamera heeft een goede sensor, waardoor hij het met minder licht afkan. Ook de accuduur is een stap voorwaarts, ondanks de hogere schermverversingssnelheid. Je bent flexibel hierin, want je kunt de resolutie en verversingssnelheid bijvoorbeeld verlagen om meer uit je accu te halen, mocht dat eens nodig zijn. Razendsnel draadloos laden is verder een belangrijke upgrade. Met de speciale 30W-lader kun je hem in een half uur halfvol laden: indrukwekkend! Bekijk hier de OnePlus 8 Pro.

iPhone 11 Pro Max (vanaf € 1.181)

Hoogstwaarschijnlijk verschijnt er in het vroege najaar weer een nieuwe iPhone-topper, maar ook als je écht niet zo lang meer kunt wachten blijft de iPhone 11 Pro Max een goeie aankoop. Als het gaat om hardware beent Apple altijd wel wat bij, waardoor je er tegenover nieuwere Android-smartphones in dit prijssegment op ieder vlak mee achterblijft. Binnen de iPhone-constellatie is de iPhone 11 Pro Max er wel flink op vooruitgegaan op gebied van accuduur en camera, dat laatste vooral bij slechte lichtomstandigheden. Ook zit er nu zowel een telelens als een ultragroothoeklens op, en is het scherm een oledmodel. Bekijk hier de iPhone 11 Pro Max.

Samsung Galaxy S20 Ultra (vanaf € 1.180)

Samsung kwam vroeg dit jaar al met de S20, en dat is nog altijd een topper. De duurste van de drie modellen, de Ultra, is een prijzig beestje, maar voor dat geld krijg je een overweldigende smartphone in al zijn facetten. Dat begint al bij zijn scherm, dat zich met een resolutie van 3.200 op 1.440 pixels uitstekend leent tot het bekijken van Netflix-series of YouTube-video’s buitenshuis. Ook de batterij, met zijn 5.000 milliampère, is een van de krachtigste die op de markt zijn. Maar de pièce de résistance is wel de cameraopstelling achteraan. Die bestaat uit vier camera’s, waarvan de primaire lens een van liefst 108 megapixel is, geassisteerd door een ultrawide camera, een dieptesensor en een telelens van 48 megapixel. Bekijk hier de Samsung Galaxy S20 Ultra.

Oppo Find X2 Pro (vanaf € 1.200)

De Find X2 Pro is het luxemodel van het Chinese Oppo, en dat merk je meteen aan hert scherm: met een resolutie van 3.116 op 1.440 pixels levert het prima, haarscherp beeld af, met frisse kleuren. De beeldverversingssnelheid van 120 hertz leent zich prima tot een potje gamen of sport kijken. De cameraopstelling van de Oppo Find X2 Plus is er een met een 48 megapixel- groothoeklens, een 48 megapixel-ultragroothoeklens en een 13 megapixel telelens. Niet ongewoon, al steekt de Find X2 wel boven de meuk uit met zijn 5x optische zoom. Wat interne hardware betreft zit het verder wel snor met de Oppo Find X2: hij draait ongemeen vlot dankzij de Snapdragon 865-processor, en doet het prima op het vlak van accugebruik, ook al is de batterijcapaciteit van 4.260 milliampère prima maar niet spectaculair. Wél uitmuntend is het snelladen, maar hij laadt niet draadloos op. Bekijk hier de Oppo Find X2 Pro.

LG G8X ThinQ (vanaf € 600)

Als je zijn tweede scherm wegdenkt, is de begin dit jaar met weinig bombarie gelanceerde G8X ThinQ-smartphone van LG Electronics niet opmerkelijk. Er zitten genoeg high-end features in om blij van te worden, maar weinig wat je niet ook bij een andere fabrikant kunt krijgen voor ongeveer dezelfde prijs. Maar als je tot de (kleine) doelgroep hoort die wel wat is met een vouwbare smartphone, en het tweede scherm onder meer wilt gebruiken om te gamen of als ad hoc toetsenbord, is dit toestel gezien de rest van zijn specificaties wel het bekijken waard. De LG G8X heeft niet de allerbeste camera’s, maar staat zeker zijn mannetje, hoewel het gebrek aan een telelens jammer is. Bekijk hier de LG G8X ThinQ.

Huawei P40 Pro (vanaf € 860)

Je kent ondertussen de afweging die je maakt met de Huawei P40 Pro: een krachtig toestel qua hardware, met een prachtig scherm en opnieuw een superieure cameraopstelling. Maar de Android-ervaring is gewoon niet dezelfde als je een paar vaste diensten uit het Google-repertoire mist. Stel dat je een statement wilt maken voor ontgoocheling, of je gelooft wel in dat eigen bijna-Android-ecosysteem waar Huawei samen met een roedel andere Chinese fabrikanten zijn schouders onder zet: dan heb je wél gewoon een meer dan prima toestel. Bekijk hier de Huawei P40 Pro.

Tip: Liever wat goedkoper, maar wél goed beoordeeld? Bekijk hier de beste smartphones tot 500 euro.

