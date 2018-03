Dit zijn de vijf populairste laptops van het moment Ronald Meeus

06 maart 2018

08u00 0 Multimedia Op zoek naar een nieuwe laptop? Deze vijf toestellen spreken momenteel het sterkste tot de verbeelding van de bezoekers van technologiesite Tweakers.

1 / HP Envy x360 (15") - € 1.097

De nieuwste hybridelaptop van het Amerikaanse HP, die dus ook kan worden omgedraaid tot een tablet, is stevig dankzij de metalen behuizing, al is hij met 2160 gram wel aan de zware kant. Het toetsenbord tikt vrij goed en de laptop wordt geleverd met een infraroodcamera voor gezichtsherkenning en een actieve styluspen. Het contrast van het scherm is relatief hoog, maar de helderheid is helaas laag, wat een slechte afleesbaarheid bij veel omgevingslicht tot gevolg kan hebben. Ook de accuduur valt tegen, hoewel HP ook weer niet voor een ondermaatse accu heeft gekozen.

2 / Apple MacBook Air 2017 (13,3") - € 899

Tien jaar geleden al lanceerde Apple zijn eerste MacBook Air, en de reeks bleef een van de speerpunten in het laptopgamma van de fabrikant. De 2017-update van de Air is vooral nieuw vanbinnen, met een krachtigere processor. Voor de rest zet hij de features verder die van de MacBook Air een soort van vast meubelstuk maakte in koffieshops: vederlicht, flinterdun, en dus makkelijk mee te nemen voor wie graag buitenshuis werkt.

3 / Lenovo IdeaPad Y50-70 (15,6") - € 899

Heel wat laptopgebruikers houden wel van de flashy esthetiek van een gamingpc, maar hebben niet het budget om een ware krachtpatser te kopen en hebben die paardenkracht ook niet nodig. Voor dat soort gebruikers is de IdeaPad Y50-70 van marktleider Lenovo wellicht een goeie aankoop. Wat kracht betreft staat hij overigens nog wel goed zijn mannetje voor zijn prijs.

4 / Asus ZenBook UX430UN (14") - € 1.073

De conventionele wijsheid over zogeheten 'ultraportables', kleinere laptops dus, is dat je inboet aan rekenkracht. Het Taiwanese Asus doorbreekt dat stramien een beetje met deze relatieve krachtpatser. Hij heeft stevige interne hardware, een bloedmooi scherm, en uitstekende audio-output voor wie graag buitenshuis zijn Spotify opzet.

5 / Microsoft Surface Laptop i5 (13,5") - € 1.099

De Surface Laptop 2 is ook al op de markt, maar heeft een prijskaartje van een paar duizend euro. Dan is de eerste uitvoering, met een danig lagere prijs, een mooi alternatief voor wie rond de duizend euro wil blijven. Het blijft sowieso een behoorlijk stevige laptop. De hardware is snel, en het scherm heeft een prima contrast en is netjes gekalibreerd. De enkele usb-aansluiting is onpraktisch, maar de accuduur is wel weer lang: tien uur tijdens browsen en vijftien uur bij video kijken.

