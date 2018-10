Dit zijn de vijf populairste koffiemachines van het moment

Ronald Meeus

18 oktober 2018

08u00

Bron: tweakers.net 0 Multimedia Wie ‘s morgen moeilijk in gang geraakt zonder een tas koffie, haalt best iets beters in huis dan een doorsnee koffiezetapparaat. Wie ‘s morgen moeilijk in gang geraakt zonder een tas koffie, haalt best iets beters in huis dan een doorsnee koffiezetapparaat. Deze toestellen zijn momenteel bijzonder populair

DeLonghi Magnifica S ECAM 22.110 (€ 265)

Dit model van het overbekende merk DeLonghi heeft momenteel het meeste bekijks op Tweakers. Het ding wordt onder meer geprezen omwille van zijn design, bedieningsgemak en ecostand en het feit dat hij makkelijk schoon te maken is. “Je vraagt je af waarom iemand nog melk of suiker zou nemen in zijn koffie”, zegt een reviewer over de koffie die het apparaat levert. Een andere benoemt hem als “een compacte alleskunner met een gemakkelijke bediening.”

Siemens EQ.6 Plus S700 (€ 799)

Meest indrukwekkend aan dit toestel is de Coffeeshot+ stand, die wat extra kracht perst uit de koffie voor wie daar nood aan heeft. Ook kunnen er twee melkproducten tegelijkertijd worden klaargemaakt, en zijn er heel wat instellingen voorhanden. Het waterreservoir is met 1,7 liter wel wat aan de kleine kant. Bekijk de Siemens EQ.6 Plus S700.

Philips HD8821/01 (€ 349)

Dit apparaat van Philips schittert in de snelheid van opwarming, het bedieningsgemak en de compactheid. “Heerlijke koffie, zeker in vergelijking met een koffiepad”, zegt een reviewer. Het is ook een toestel waarmee je twee koppen tegelijk zet, altijd handig als je bezoek hebt.

Krups Nespresso CitiZ & Milk (€ 168)

Deze eerder eenvoudige machine met de bekende Nespressocups heeft een melkopschuimer die bijzonder efficiënt werkt. Er is ook een koude melkopschuimstand, wat je toelaat om ijskoffies te maken. Ook is hij eenvoudig in gebruik: één knop voor ristretto, een andere voor lungo. Het feit dat de cruciale onderdelen uit metaal zijn geeft het toestel een stevige uitstraling.

Melitta Caffeo solo (€ 299)

De Caffeo Solo is het instapmodel van de volautomaten van Melitta. Hij heeft een strakke en compacte uitstraling. Ook interessant zijn het warmhoudplaatje bovenop de machine, de eenvoud waarmee het apparaat schoon te maken is en de acceptabele geluidsproductie.

Vergelijk hier de prijzen van de populairste koffiemachines.

