Dit zijn de vijf beste waterdichte smartphones

Ronald Meeus

16 augustus 2018

08u00

Bron: tweakers.net 1 Multimedia Binnen enkele jaren zullen waterdichte hoesjes niet meer nodig zijn: nieuwe smartphones die op de markt komen zijn in toenemende mate waterdicht. Dit zijn de vijf beste waterdichte toestellen die je momenteel al kan vinden.

Samsung Galaxy: vanaf S7-versie

Samsung maakte er vrij snel een halszaak van: sinds de lancering van de S7 in 2016 zijn de meeste van haar toestellen volledig waterdicht. Het was trouwens ook pas na de charge van de Koreaanse fabrikant dat concurrenten volledige waterdichtheid, of tenminste vochtbestendigheid, belangrijk gingen vinden.

Huawei: sinds de P20

Met de P20, zijn recentste vlaggenschip, trad ook de Chinese fabrikant Huawei toe tot de smartphonefabrikanten die een vochtbestendig toestel op de markt brachten. De toekomstige modellen zullen die standaard ongetwijfeld aanhouden.

Lees ook: De vijf slechtste dingen die je kan doen met je smartphone

Apple: vanaf de iPhone 8 en iPhone X

Apple maakte eind vorig jaar een inhaalbeweging met de iPhone 8/iPhone 8 Plus en iPhone X. Ook met die toppers kan je nu met een gerust hart Snapchatten aan de rand van het zwembad.

Nokia 8 Sirocco

Onder de vleugels van zijn nieuwe eigenaar, het Finse bedrijf HMD Global, schittert het Nokia-merk weer als weleer. De Nokia 8 Sirocco, het vlaggenschip uit het huidige aanbod, heeft nu ook vochtbestendigheid als feature.

Google Pixel 2

Googles Pixel 2-smartphone is een ondergeschoven kindje. Onterecht, want versie 2 is een Androidsmartphone met een erg interessant setje features, waaronder vochtbestendigheid.

