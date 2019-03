Dit zijn de vijf beste wasmachines van het moment Ronald Meeus

25 maart 2019

08u00

Bron: tweakers.net/huishoudtoestellen 0 Multimedia Over je kleine én grote wasjes ontfermen zich deze vijf beste wasmachines van het moment. We hielden bij de selectie speciaal rekening met elementen als energielabel, capaciteit, toerental en speciale programma’s.

Samsung AddWash WW80K6404QW (€ 589)

Met zijn 8 kilogram laadvermogen en zijn toerental van 1.400 rotaties per minuut behoort deze Samsung-wasmachine tot de toppers qua prestaties. Bovendien beschikt hij over Samsungs Eco Bubble-technologie, die je wasgoed in essentie een bubbelbadje geeft. Daardoor - dixit Samsung zelf - “wordt het wasmiddel beter opgelost in het water en wordt een krachtig schuim gemaakt.” Het toestel is ook tot op zekere hoogte ‘smart’: bepaalde functies kunnen namelijk bediend worden met een bijhorende app. Bekijk hier de Samsung AddWash WW80K6404QW.

(lees verder onder de foto)

Zanussi ZWF81663W (€ 366)

Dit model van het Italiaanse Zanussi is een ware krachtpatser, gezien het laadvermogen van 8 kilogram en het toerental van 1.600 rpm. Wel altijd opletten geblazen met je teer wasgoed bij dit soort toerentallen! Zo is er een speciaal programma voor katoen, dat de machine wat zachter doet draaien. Bekijk hier de Zanussi ZWF81663W.

(lees verder onder de foto)

Siemens WMN16T3471 (€ 599)

Duits vernuft vind je bij dit model van het nog steeds enorm populaire Siemens. Qua laadvermogen (7 kilogram) en toerental (1.600 rpm) zit je hier al goed, maar je krijgt er ook een brede waaier aan programma-opties bij. Ook een troef, volgens een gebruiker: “De lage geluidsproductie is echt een party piece: bij wassen en spoelen hoor je de motor helemaal niet, alleen het bewegen van de was!” Bekijk hier de Siemens WMN16T3471.

(lees verder onder de foto)

Miele WDB030 Eco (€ 755)

Nog een Duitser, deze keer van Miele. Dit model werd overladen met prijzen en superlatieven toen het in 2017 op de markt kwam, onder andere omwille van de behandeling van katoen en synthetisch wasgoed. Je betaalt er ook iets meer voor. Ook hier vind je een enorme diversiteit aan wasprogramma’s. Bekijk hier de Miele WDB030 Eco.

(lees verder onder de foto)

AEG L9FE96CS (€ 789)

Alweer een wat duurder beestje, maar dat ligt deels aan het enorme laadvermogen van 9 kilogram en het toerental van 1.600 rpm. Een tevreden gebruiker omschrijft het zo: “Perfecte machine voor wie een groot gezin heeft. Ook zelden zo’n overzichtelijk display gezien bij een wasmachine.” Bekijk hier AEG L9FE96CS.

Tip: Vergelijk hier de best beoordeelde wasmachines aan de scherpste prijzen.

(lees verder onder de foto)

Lees ook:

Gekke gadgets van MWC - Van transparante ar-scanner tot smartwatchphone

Bluetooth-oortjes nodig? Dit zijn onze tips

Goede elektrische tandenborstel nodig? Dit zijn onze aanraders