Dit zijn de vijf beste tv's onder € 500

Ronald Meeus

08 oktober 2018

08u00

Bron: tweakers.net 1 Multimedia Heb je een krap budget, maar ben je toch op zoek naar een nieuwe degelijke tv? Heb je een krap budget, maar ben je toch op zoek naar een nieuwe degelijke tv? Voor de volgende vijf toestellen betaal je niet meer dan 500 euro en heb je toch nog een toestel met een behoorlijke schermomvang.

LG 49UK6200PLA (€ 470)

Ja hoor, zelfs voor een prijs ten zuiden van 500 euro kan je al een 4k-tv bemachtigen (4k is de huidige norm als het aankomt op de resolutie die wordt toegepast op televisies, nvdr). Dit toestel van LG zit net onder de 50 inch. Het is natuurlijk geen chique oled-toestel, want die technologie - met een scherm dat zelf licht geeft, geen backlight nodig heeft en perfecte zwartwaarden geeft - vind je voorlopig enkel in tv's boven de 1.000 euro.

Samsung UE40MU6120 (€ 449)

Ook Samsung verkoopt nu 4k-tv's voor een bescheidener budget. Je boet dan wel in op afmeting: zo heeft dit toestel maar een schermdiagonaal van 40 inch. Je vindt hier ook geen HDR-ondersteuning (HDR staat voor High Dynamic Range: een techniek die een groter contrast en kleurbereik oplevert), wel de zogenaamde 'local dimming', waarbij de kleuren per zone op het scherm verbeterd worden. De beeldverversingssnelheid is ook niet optimaal, maar voor die prijs kan je dat moeilijk verwachten.

Philips 50PUS6703 (€ 510)

Dit toestel van Philips doet het goed bij consumenten, en terecht: voor 10 euro bovenop de richtprijs, krijg je een meer dan degelijke 4k-ervaring en een schermafmeting van 50 inch. Ook hier geen HDR te bespeuren, enkel local dimming.

Sony KD-43XE7096 (€ 480)

Wie maar een beperkt budget heeft voor een nieuwe televisie, doet er altijd goed aan om eens te kijken welke toestellen van vorig jaar nog meegaan. Veel elektronicawinkels bieden ze na verloop van tijd als koopjes aan. Zo vind je deze al wat oudere 43-incher van Sony momenteel zwaar afgeprijsd bij Selexion. Opnieuw: wél 4k, maar geen HDR, en ook over de beeldverversingssnelheid kan je niet echt naar huis schrijven.

Finlux FL4928CBU (€ 419)

Onze persoonlijke favoriet tussen de prijsbrekers, is van een minder bekend merk in deze contreien. Deze tv uit het Finlux-gamma van de Turkse fabrikant Vestel steekt dan ook een eind boven de rest uit. Hij heeft een fatsoenlijk 49-inch-scherm, een mooi design en 4k-resolutie, en dat allemaal voor een wel heel scherpe prijs.

