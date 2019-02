Dit zijn de vijf beste smartwatches van het moment Ronald Meeus

04 februari 2019

08u30

Bron: tweakers.net 0 Multimedia De echte hype rond de smartwatches is al eventjes voorbij, al ontdekken veel consumenten de handigheid ervan nu pas. Grote namen à la De echte hype rond de smartwatches is al eventjes voorbij, al ontdekken veel consumenten de handigheid ervan nu pas. Grote namen à la Apple en Samsung blijven er ook veel energie insteken, waardoor gebruikers verwend worden met een veelvoud aan uitstekende producten.

Apple Watch Series 4 (€ 449)

Toen Apple enkele jaren geleden op de smartwatchmarkt dook, was het niet de eerste fabrikant met een slim horloge (dat waren Fossil en Pebble), maar het was wel het eerste traditionele tech-merk dat zwaar investeerde in een dergelijk product. Serie 4 van de Apple Watch streeft naar nog meer perfectie, onder meer door de integratie van een eigen gps, Apple Pay, een vernieuwde en verbeterde hartslagmeter en een batterij die maar om de twee dagen moet worden opgeladen. Bekijk hier de Apple Watch Series 4.

Samsung Galaxy Watch (€ 279,95)

Ook Samsungs smartwatches worden beter. Deze opvolger van de Galaxy Gear S3 is compatibel met besturingssystemen Android en iOS. Het laat zich bedienen met een slimme roterende rand en heeft ook een ingebouwde gps en een verbeterde hartslagsensor. De batterij houdt het - afhankelijk van de intensiteit van je gebruik - soms tot 3 dagen uit. Bekijk hier de Samsung Galaxy Watch.

Garmin Forerunner 645 Music (€ 460,62)

Het Amerikaanse Garmin verdiende eerst veel geld met losstaande gps-toestellen, maar vond zichzelf ondertussen opnieuw uit als een sterke speler op de smartwatchmarkt. Bij Garmin ligt de focus wel heel erg op intensief sportief gebruik, waardoor het bij overtuigde sporters een populair merk is. Deze Forerunner 645 Music heeft bijvoorbeeld een handige link met Spotify: je kan er muziek op downloaden voor offline gebruik en hem vervolgens koppelen aan je oortjes, waardoor je je smartphone tijdens het lopen of fietsen gewoon thuis kan laten. De Garmin Forerunner 645 Music houdt verder ook relevante data bij voor wie hem gebruikt tijdens het zwemmen en zelfs golfen. Bekijk hier de Garmin Forerunner 645 Music.

Huawei Watch GT (€ 199,99)

Het Chinese Huawei heeft nog steeds zijn Watch 2 in de rekken liggen, maar de Huawei Watch GT is een soort luxeversie daarvan. Met onder meer een amoled-scherm, dat een van de beste op de hele smartwatchmarkt is. Helemaal straf is dat het toestel een batterijduur van twee weken belooft, terwijl er toch ook een energieslurpende gps inzit. Hoe dat kan? De gps wordt met een slim systeempje automatisch uitgeschakeld wanneer hij niet nodig is. Bekijk hier de Huawei Watch GT.

Fossil Q Explorist HR (€ 279,00)

Een merk dat in onze contreien wat minder bekend is: Fossil, de favoriet van modemerken als Michael Kors, Tag Heuer en Diesel. De Fossil Q Explorist HR, het recentste product dat de Amerikaanse fabrikant onder het eigen merk uitbrengt, blinkt dan ook uit in elegantie. Het heeft de look en feel van een ‘gewoon’ horloge uit de duurdere prijscategorie. Maar vergis je niet: het is wel degelijk een voortreffelijke smartwatch, met dank aan de handig bedienbare knoppen, de waterdichtheid, en de krachtige hardware, waaronder een ingebouwde gps en een hartslagsensor. Bekijk hier de Fossil Q Explorist HR.

Tip: Vergelijk hier de prijzen van de best beoordeelde smartwatches.

