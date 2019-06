Dit zijn de vijf beste laptops van het moment

05 juni 2019

Bron: tweakers.net/laptops 1 Multimedia De redactie van technologiesite Tweakers heeft zich weer gebogen over de beste Windows 10-laptops van het ogenblik. Dit zijn de vijf die momenteel een aankoop waard zijn, gaande van een budgetmodel tot een dat meer voor (semi)zakelijke gebruikers geschikt is.

Acer Swift 3 (€ 469)

In de categorie budgetlaptop kijken we altijd naar wat je voor maximaal 500 euro in huis kunt halen. De minimale eisen zijn: een goed scherm, zo snel mogelijke hardware en een solid state drive (ssd, een soort harde schijf op een chip) om bestanden op te slaan. Voor een laptop in deze prijsklasse is deze - overigens nieuwe - versie van de Swift uitgerust met goede hardware en ook heel netjes afgewerkt. Zo krijg je een aluminiumbehuizing, een grote touchpad en zelfs een vingerafdrukscanner. Wat hardware betreft heeft hij een vlotte Core i3-processor, 4GB ram en 128GB aan opslaggeheugen. Bekijk hier de Acer Swift 3.

Asus VivoBook S14 (€ 649)

Nog een uitstekende laptop in het budgetsegment is de VivoBook S14, in België weliswaar enkel in de krachtige versie te verkrijgen, met 256 gigabyte opslagcapaciteit en 8 gigabyte werkgeheugen. De Nederlandse versie, met Qwerty-toetsenbord, geeft voor beide specificaties de helft aan. Dat betekent dat de Azerty-uitvoering net niet aan het prijspunt van een basismodel (ongeveer € 700 komt), maar het blijft sowieso een goeie koop. Als we dan toch een minpunt moeten noemen: alleen de plastic behuizing voelt wat goedkoop aan. Bekijk hier de Asus VivoBook S14.

Medion Akoya P6645 (€ 749)

De Medion Akoya P6645 heeft een uiterlijk dat bij de tijd is, met dank aan die erg smalle schermranden. Een nadeel daarvan is wel dat de webcam naar de onderkant van het scherm verhuist, toch geen ideale plek. Andere minpuntjes zijn het toetsenbord en de nogal goedkoop aanvoelende touchpad. Waarin de P6645 zich dan wel onderscheidt? Dat is vooral op het gebied van hardware. De krachtige Intel i5-processor is gebruikelijk voor een laptop van 700 euro, maar zo’n MX150-videokaart is dat echt niet. Die kaart zorgt ervoor dat de laptop ook voor wat zwaarder grafisch werk en voor games inzetbaar is. Bekijk hier de Medion Akoya P6645.

HP Pavilion 15 (€ 949)

In het segment van de mainstreamlaptops, rond de duizend euro dus, schittert deze Pavilion van HP. De betere uitvoering van de Pavilion 15 heeft serieus krachtige hardware voor deze prijs: de Intel i5-processor is gewoon een beest, net als de GTX 1050 Ti-videochip. Voor minder dan 1.000 euro haal je dan een laptop in huis waar je toch een aardig stukje op kan gamen. Bekijk hier de HP Pavilion 15.

Lenovo IdeaPad 330-15ICH (€ 899)

De IdeaPad 330 van het Chinese Lenovo gaat voor een topper van een processor met een Intel i7, en heeft net als de HP Pavilion 15 een GTX 1050-videochip. Wel heeft hij een scherm dat niet zo goed is als de panelen die we voor dit soort geld gewend zijn. Wanneer je echter snelheid boven beeldkwaliteit verkiest, zit je wel goed met deze laptop. Ook qua opslag is het een topper, met een solid state drive van 128 gigabyte, plus een klassieke harde schijf van een terabyte. Bekijk hier de Lenovo IdeaPad 330-15ICH.

Tip: Bekijk hier de allerbest beoordeelde laptops op Tweakers.be.

