Dit zijn de vijf beste laptops onder 500 euro

Ronald Meeus

02 januari 2019

08u00

Bron: tweakers.net 1 Multimedia Ook wie geen torenhoog budget heeft, kan een behoorlijke laptop vinden. We gingen op zoek naar laptops die toch nog redelijk krachtig zijn en over genoeg functies beschikken en kwamen tot deze vijf budgetmodellen.

Medion Akoya S6425 (€ 499)

Medions S6425 is een laptop die uitblinkt op het niveau van de prestaties. Door de combinatie van een i3-8130U-processor, een mat IPS-scherm, 8GB geheugen en 256GB opslag krijg je veel specificaties voor je geld. De mindere kanten: de behuizing is niet heel stevig en ook de touchpad werkt niet altijd even prettig. De koeling is soms luidruchtig, ook wanneer je geen al te zware programma’s draait. Tijdens browsen en video kijken overleeft de batterij ongeveer acht uur; zeker niet slecht voor een laptop van deze prijs. Bekijk hier de Medion Akoya S6425.

Acer Swift 3 (€ 499)

Qua kracht doet de Acer Swift 3 weinig onder voor veel zwaardere en duurdere toestellen. Kunnen we ook appreciëren: die goed afgewerkte aluminiumbehuizing. Alleen het toetsenbord valt een beetje tegen, omdat de toetsen weinig ‘travel’ hebben. Het scherm heeft een eerder lage maximale helderheid, maar daar staan wel een goed contrast en een behoorlijke kleurweergave tegenover. Bekijk hier de Acer Swift 3.

HP 14-cm0066nb (€ 470)

De HP 14-cm0066nb is behoorlijk beperkt in de afmetingen: 14 inch, met een AMD A6-9225 processor en 4 GB geheugen. Dat maakt hem met zijn 1470 gram eigenlijk ideaal voor wie veel onderweg is en het gezeul met de zwaardere toestellen moe is. De notebook heeft verder een scherm met een resolutie van 1920x1080 pixels, de opslagcapaciteit bedraagt 256GB en door de aanwezigheid van een SSD werkt het apparaat vlotter dan vergelijkbare laptops met een conventionele harde schijf. Bekijk hier de HP 14-cm0066nb.

Asus VivoBook X540LA (€ 379)

Afgelopen zomer lanceerde Asus deze luxueus ogende VivoBook. Het is een toestel met een tweekernige i3-processor, 4GB systeemgeheugen en 128GB opslag, maar wel met een mat HD-scherm en drie USB-aansluitingen. Dat is allemaal niet mis gezien het toch wel lage prijskaartje dat Asus eraan hing. Bekijk hier de Asus VivoBook X540LA.

Lenovo Yoga 300e (€ 399)

Superkrachtig is deze hybride van Lenovo zeker niet. Ook het scherm zouden we eerder als matig omschrijven, maar deze is dan ook speciaal op maat gemaakt van studenten of middelbare scholieren die nog niet al te veel nodig hebben. Het aanraakscherm (mét pennetje!) en het wegplooibare klavier maken er vooral een heel mobiel toestel van, en dat is dan weer essentieel voor die doelgroep, net als de robuustheid ervan en de lichtheid (1,45 kg). Bekijk hier de Lenovo Yoga 300e.

Tip: Vergelijk hier de best beoordeelde laptops aan de scherpste prijzen.

